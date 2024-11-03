Акція Free Azov у Києві 3 листопада — відео

Акція Free Azov 3 листопада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 3 листопада, люди вийшли на вулиці на чергову акцію Free Azov. Крім мітингу також відбувся автопробіг на підтримку військовополонених.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Free Azov у Києві 3 листопада

У Києві 3 листопада вкотре відбулася акція на підтримку українських захисників, які опинилися в російському полоні.

Родичі, друзі та побратими полонених "азовців" вже понад два роки не отримували від них ніякої звістки.

В акції також взяли участь і водії — автівки з інсталяціями, прапорами та плакатами повільно проїхалися вулицями столиці.

Нагадаємо, перший український заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони, який отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців, вже працює в центральному регіоні та надає необхідну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що у Міноборони пояснили, хто з близьких родичів має право на отримання тих коштів, які нараховуватимуться полоненим чи зниклим безвісти військовим.