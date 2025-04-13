Киевляне вышли на акцию поддержки пленных FreeAzov - фото

Акция FreeAzov. фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 13 апреля, продолжается акция в поддержку военнопленных бойцов бригады "Азов". Участники вышли на улицы, чтобы напомнить жителям города о воинах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Киеве 13 апреля

Сегодня большое количество жителей Киева вышли на улицы возле метро Арсенальной, чтобы напомнить украинцам о пленных, которые длительное время находятся в российской неволе.

Одна из участниц, Наталья, ждет из плена своего брата. В комментарии Новини.LIVE она рассказала, что 29 марта 2024 года парень пошел на задание в населенном пункте Первомайское и пропал без вести.

Он пошел в армию по повестке и проходил службу в 25-й бригаде. По словам сестры, это был не первый боевой выход военного и на момент исчезновения он уже служил около восьми месяцев. С тех пор о нем ничего не известно.

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Парень с плакатом. Фото: Новини.LIVE.

Митинг-напоминание об "Азове". Фото: Новини.LIVE.

Участники акции возле дороги. Фото: Новини.LIVE.

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE.

Мать еще одного защитника Елена ждет возвращения сына, который является военнослужащим 95-й бригады.

"Ищу, жду и молюсь. Он у меня без вести пропавший с 14 июля, пошел на задание и пришло извещение. За лето в бригаде пропало без вести более 100 защитников, только тех о которых мы знаем", — сказала она.

Женщина рассказала, что постоянно ходит на акции вместе с семьей, чтобы поддержать 23-летнего Виктора. В начале войны он служил в армии, защищал Харьков. Через некоторое время парень подписал контракт, а затем пропал без вести на Донецком направлении. По словам матери, россияне редко возвращают защитников из 95-й бригады, поэтому о сыне пока не было вестей.

Киевляне вышли с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Киевляне на акции. Фото: Новини.LIVE.

Участники акции с плакатами с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE.

Участники акции с плакатами с плакатами. Фото: Новини.LIVE.

Галина жена пленного военного, поделилась, что ждет его уже почти три года. Он защитник "Азовстали" в Мариуполе и вышел по приказу президента. По ее словам, большое количество защитников находятся в тяжелом состоянии, ее муж с ранением.

"Еще в городе на них упало здание, которое рухнуло от авиаудара. У него переломаны ноги, они срослись не так, как надо. Таких, как мой муж много", — отметила она.

Галина добавила, что за три года один раз разговаривала с мужем по телефону — это было два года назад, с тех пор связи с ним не было.

Собака с табличкой. фото: Новини.LIVE.

Напомним, во Львове также сегодня состоялась акция в поддержку военнопленных. Горожане собрались возле оперного театра.

А 10 апреля митинг с требованием вернуть пленных военных провели в Одессе.