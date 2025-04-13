Кияни вийшли на акцію підтримки полонених FreeAzov — фото

Акція FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 13 квітня, триває акція на підтримку військовополонених бійців бригади "Азов". Учасники вийшли на вулиці, аби нагадати мешканцям міста про воїнів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві 13 квітня

Сьогодні велика кількість мешканців Києва вийшла на вулиці поблизу метро Арсенальної, аби нагадати українцям про полонених, які тривалий час перебувають в російській неволі.

Одна з учасниць, Наталія, чекає з полону свого брата. У коментарі Новини.LIVE вона розповіла, що 29 березня 2024 року хлопець пішов на завдання в населеному пункті Первомайське і зник безвісти.

Він пішов у військо за повісткою та проходив службу у 25-й бригаді. За словами сестри, це був не перший бойовий вихід військового та на момент зникнення він вже служив близько восьми місяців. З того часу про нього нічого невідомо.

Люди з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Хлопець з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Мітинг-нагадування про "Азов". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції біля дороги. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Матір ще одного захисника Олена чекає повернення сина, який є військовослужбовцем 95-ї бригади.

"Шукаю, чекаю і молюсь. Він у мене безвісти зниклий з 14 липня, пішов на завдання і прийшло сповіщення. За літо у бригаді зникло безвісти понад 100 захисників, тільки тих про яких ми знаємо", — сказала вона.

Жінка розповіла, що постійно ходить на акції разом з родиною, аби підтримати 23-річного Віктора. На початку війни він служив в армії, захищав Харків. Через деякий час хлопець підписав контракт, а згодом зник безвісти на Донецькому напрямку. За словами матері, росіяни рідко повертають захисників з 95-ї бригади, тому про сина поки не було звісток.

Кияни вийшли з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Кияни на акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Галина, дружина полоненого військового, поділилася, що чекає на нього вже майже три роки. Він — захисник "Азовсталі" у Маріуполі й вийшов за наказом президента. За її словами, велика кількість захисників перебувають в тяжкому стані, її чоловік з пораненням.

"Ще в місті на них впала будівля, яка завалилася від авіаудару. У нього переламані ноги, вони зрослися не так, як треба. Таких як мій чоловік багато", — зазначила вона.

Галина додала, що за три роки один раз розмовляла з чоловіком телефоном — це було два роки тому, з того часу зв'язку з ним не було.

Собака з табличкою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Львові також сьогодні відбулася акція на підтримку військовополонених. Містяни зібралися біля оперного театру.

А 10 квітня мітинг з вимогою повернути полонених військових провели в Одесі.