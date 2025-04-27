Киевляне вышли на акцию, чтобы напомнить о пленных и пропавших без вести

Киевляне вышли на улицы города, чтобы поддержать пленных. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В воскресенье, 27 апреля, в Киеве состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитниках. Киевляне вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Акция в поддержку пленных. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести

Сегодня, 27 апреля, в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы столицы с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

Акция в поддержку пленных. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

На некоторых из плакатов изображены украинцы, которые до сих пор не вышли на связь. Также указаны их имена и фамилии.

Кроме того, одна из женщин держала плакат с надписью: "Свободные должны бороться за пленных".

В то же время мужчина держал плакат, на котором было написано: "Герои должны быть дома".

Акция в поддержку пленных. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Напомним, что накануне Пасхи, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

Впоследствии представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл детали обмена военнопленными 19 апреля.