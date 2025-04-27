Кияни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених та зниклих безвісти

У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У неділю, 27 квітня, у Києві відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Кияни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.
Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти
Сьогодні, 27 квітня, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.
Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.
На деяких плакатах зображені українці, які досі не вийшли на зв’язок. Також зазначені їхні імена та прізвища.
Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "Вільні мають боротися за полонених".
Водночас чоловік тримав плакат, на якому було написано: "Герої мають бути вдома".
Нагадаємо, що напередодні Великодня, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими.
Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими 19 квітня.
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