Кияни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених та зниклих безвісти

Кияни вийшли на вулиці міста, аби підтримати полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У неділю, 27 квітня, у Києві відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Кияни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 27 квітня, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На деяких плакатах зображені українці, які досі не вийшли на зв’язок. Також зазначені їхні імена та прізвища.

Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "Вільні мають боротися за полонених".

Водночас чоловік тримав плакат, на якому було написано: "Герої мають бути вдома".

Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що напередодні Великодня, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими 19 квітня.