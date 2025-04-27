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У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

27 квітня 2025 13:23
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Кияни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених та зниклих безвісти
Кияни вийшли на вулиці міста, аби підтримати полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

У неділю, 27 квітня, у Києві відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Кияни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку полонених у Києві
Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 27 квітня, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських оборонців.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці столиці з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Акція на підтримку полонених у Києві
Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

На деяких плакатах зображені українці, які досі не вийшли на зв’язок. Також зазначені їхні імена та прізвища.  

Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "Вільні мають боротися за полонених".

Водночас чоловік тримав плакат, на якому було написано: "Герої мають бути вдома".

Акція на підтримку полонених у Києві
Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Акція на підтримку полонених. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Нагадаємо, що напередодні Великодня, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими 19 квітня.

Київ акція полонені війна в Україні зниклі безвісти
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