В Киеве прошла акция Free Azov

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 14 июля, в Киеве на Подоле состоялась традиционная акция #FreeAzov в поддержку пленных защитников "Азовстали". В центре столицы собрались десятки человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция Free Azov в Киеве

Несмотря на жару +40℃ к акции присоединились десятки людей, чтобы снова напомнить о том, что в плену находится очень много защитников и их надо освобождать.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Как только есть возможность, я прихожу. Это моя вторая акция. У меня есть друзья в плену, наши военные", — говорит участница акции.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники акции отмечают, что также пришли, чтобы поддержать семьи военнопленных, чтобы о них не забывали.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Мы должны здесь быть. Каждый должен хотя бы раз сюда прийти, постоять и поддержать наших ребят, которые в плену", — рассказывают участники.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Традиционно к акции #FreeAzov присоединились и четырехлапые.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Они вместе с владельцами призывают не забывать о тех, кто до сих пор находится в плену окупантов. Но своими табличками призывают - "Свободу защитникам".

Ранее мы сообщали, что в Одессе также прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали . Семьи пленных собрались на набережной пляжа Ланжерон, требуя освобождения своих родных, удерживаемых Россией.

Также мы писали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина активно работает над привлечением отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ . Лубинец подчеркнул важность этих переговоров и отметил, что этот вопрос является приоритетным для украинского правительства.