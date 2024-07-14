У Києві відбулася акція Free Azov

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 14 липня, у Києві на Подолі відбулась традиційна акція #FreeAzov на підтримку полонених захисників "Азовсталі". У центр столиці зібралися десятки людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція Free Azov у Києві

Незважаючи на спеку +40℃ до акції приєдналися десятки людей, щоб знову нагадати про те, що у російському полоні перебуває дуже багато захисників і їх треба визволяти.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Як тільки є можливість, я приходжу. Це моя друга акція. У мене є друзі в полоні, наші військові", — каже учасниця акції.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції зазначають, що також прийшли аби підтримати сім'ї військовополонених, аби про них не забували.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Ми маємо тут бути. Кожен має хочаб раз сюди прийти, постояти і підтримати наших хлопців і дівчат, які в полоні", — розповідають учасники.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Традиційно до акції #FreeAzov долучилися і чотирилапі.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вони разом з власниками закликають не забувати про тих, хто досі перебуває у полоні окупантів. Та своїми табличками закликають — "Волю захисникам".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі також відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Родини полонених зібралися на набережній пляжу Ланжерон, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна активно працює над залученням окремого посередника для обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. Лубінець підкреслив важливість цих переговорів та зазначив, що це питання є пріоритетним для українського уряду.