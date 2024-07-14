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У Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

14 липня 2024 20:33
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Києві відбулася акція Free Azov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 14 липня, у Києві на Подолі відбулась традиційна акція #FreeAzov на підтримку полонених захисників "Азовсталі". У центр столиці зібралися десятки людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція Free Azov у Києві

Незважаючи на спеку +40℃ до акції приєдналися десятки людей, щоб знову нагадати про те, що у російському полоні перебуває дуже багато захисників і їх треба визволяти.

FreeAzov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

"Як тільки є можливість, я приходжу. Це моя друга акція. У мене є друзі в полоні, наші військові", — каже учасниця акції.

FreeAzov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Учасники акції зазначають, що також прийшли аби підтримати сім'ї військовополонених, аби про них не забували.

FreeAzov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

"Ми маємо тут бути. Кожен має хочаб раз сюди прийти, постояти і підтримати наших хлопців і дівчат, які в полоні", — розповідають учасники. 

FreeAzov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Традиційно до акції #FreeAzov долучилися і чотирилапі.

FreeAzov
Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE 

Вони разом з власниками закликають не забувати про тих, хто досі перебуває у полоні окупантів. Та своїми табличками закликають — "Волю захисникам".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі також відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Родини полонених зібралися на набережній пляжу Ланжерон, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна активно працює над залученням окремого посередника для обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. Лубінець підкреслив важливість цих переговорів та зазначив, що це питання є пріоритетним для українського уряду.

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