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В Киеве состоялась акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" — фоторепортаж

7 января 2024 13:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве состоялась акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" — фоторепортаж
Акция протеста в поддержку пленных защитников "Азовстали". Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве и других городах Украины 5, 6, 7 января проходят акции-напоминания в поддержку пленных защитников "Азовстали". Название акции — "Не молчи. Плен — убивает!".

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации семей защитников "Азовстали".

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Пленные защитники "Азовстали"

Как известно, крайний обмен военнопленными вернул украинских военнослужащих, в том числе защитников Мариуполя, однако семьи бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ так и не увидели своих родных в списке обмена.

митинг по военнопленным азовцам
Акция протеста в поддержку пленных защитников "Азовстали". Фото: Новини.LIVE

"Россия до сих пор удерживает их в темных застенках неизвестности", — отметили в сообщении.

митинг по военнопленным азовцам
Акция протеста в поддержку пленных защитников "Азовстали". Фото: Новини.LIVE

Акция протеста в поддержку пленных военнослужащих в Киеве 7 января

Корреспондент Новини.LIVE побывал на одной из таких акций, которая прошла сегодня в Киеве, 7 января.

По словам военнослужащего, который тоже стал участником акции, многие его друзья до сих пор находятся в плену.

митинг по военнопленным азовцам
Акция протеста в поддержку пленных защитников "Азовстали". Фото: Новини.LIVE

"Я пришел поддержать эту акцию, потому что плен убивает. Я не понимаю, почему власти не делают все для того, чтобы освободить наших защитников и моих собратьев", — отметил он.

Другой митингующий Евгений говорит, что основной целью акции есть привлечение внимания к военнопленным, а именно мирового сообщества, ведь почти два года многие военные находятся до сих пор в плену.

митинг по военнопленным азовцам
Митингующий в Киеве Евгений. Фото: Новини.LIVE

"Они умирают, их пытают и нужно напоминать об этом. У меня племянник в плену. Все, что я знаю, после выхода из "Азовстали" его приговорили к 25 годам строгого режима за то, что он защищал свою страну", — добавил мужчина.

митинг по военнопленным азовцам
Митингующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
митинг по военнопленным азовцам
Митингующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в Одессе на Дерибасовской состоялась акция в поддержку военнопленных. В митинге приняли участие более ста человек — родственники защитников острова Змеиный и "Азовстали".

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