Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" — фоторепортаж arrow

У Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" — фоторепортаж

7 січня 2024 13:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" — фоторепортаж
Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Києві та інших містах України 5, 6, 7 січня проходять акції-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Назва акції — "Не мовчи. Полон — вбиває!".

Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Читайте також:

Полонені захисники "Азовсталі"

Як відомо, крайній обмін військовополоненими повернув українських військовослужбовців, зокрема і захисників Маріуполя, проте сім'ї бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ так і не побачили своїх рідних в переліках обміну. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

"Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", — зазначили у повідомленні. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

Акція протесту на підтримку полонених військовослужбовців у Києві 7 січня

Кореспондент Новини.LIVE побував на одній із таких акцій, яка выдбулася в Києві сьогодні, 7 січня. 

За словами військовослужбовця, який теж став учасником акції, багато його друзів й досі перебувають у полоні. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

"Я прийшов підтримати цю акцію, тому що полон вбиває. Я не розумію, чому влада не робить все для того, аби визволити наших захисників та моїх побратимів", — зазначив він.

Інший учасник мітингу Євген каже, що основна мета акції —привернення уваги до військовополонених, а саме світової спільноти, адже майже два роки багато військових перебуває у полоні. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Учасник мітингу у Києві Євген. Фото: Новини.LIVE

"Вони помирають, їх катують, і потрібно нагадувати про це. В мене племінник у полоні. Все, що я знаю, що після виходу з "Азовсталі" його засудили до 25 років суворого режиму за те, що він захищав свою країну", — додав чоловік. 

мітинг щодо військовополонених азовців
Учасники мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE
мітинг щодо військовополонених азовців
Учасники мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше в Одесі на Дерибасівській відбулася акція на підтримку військовополонених. У мітингу взяли участь понад сто людей — це родичі оборонців острова Зміїний та "Азовсталі". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі