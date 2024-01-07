У Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" — фоторепортаж

Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

В Києві та інших містах України 5, 6, 7 січня проходять акції-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Назва акції — "Не мовчи. Полон — вбиває!".

Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників "Азовсталі".

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Як відомо, крайній обмін військовополоненими повернув українських військовослужбовців, зокрема і захисників Маріуполя, проте сім'ї бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ так і не побачили своїх рідних в переліках обміну.

Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

"Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", — зазначили у повідомленні.

Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

Акція протесту на підтримку полонених військовослужбовців у Києві 7 січня

Кореспондент Новини.LIVE побував на одній із таких акцій, яка выдбулася в Києві сьогодні, 7 січня.

За словами військовослужбовця, який теж став учасником акції, багато його друзів й досі перебувають у полоні.

Акція протесту на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

"Я прийшов підтримати цю акцію, тому що полон вбиває. Я не розумію, чому влада не робить все для того, аби визволити наших захисників та моїх побратимів", — зазначив він.

Інший учасник мітингу Євген каже, що основна мета акції —привернення уваги до військовополонених, а саме світової спільноти, адже майже два роки багато військових перебуває у полоні.

Учасник мітингу у Києві Євген. Фото: Новини.LIVE

"Вони помирають, їх катують, і потрібно нагадувати про це. В мене племінник у полоні. Все, що я знаю, що після виходу з "Азовсталі" його засудили до 25 років суворого режиму за те, що він захищав свою країну", — додав чоловік.

Учасники мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше в Одесі на Дерибасівській відбулася акція на підтримку військовополонених. У мітингу взяли участь понад сто людей — це родичі оборонців острова Зміїний та "Азовсталі".