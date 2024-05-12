В Киеве прошла очередная акция FreeAzov
В Киеве в воскресенье, 12 мая, прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Поддержка инициативы еженедельно растет.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
Десятки людей вышли на улицу, чтобы напомнить о необходимости освобождения пленных защитников "Азовстали". Они уже больше двух лет находятся в российской неволе.
Участники акции держали в руках плакаты с разными надписями, в частности:
- Плен = ад. Кричи об AZOV;
- плен убивает;
- прямо сейчас кто-то под пыткой;
- Free AZOV;
- где Азов?
Напомним, украинская делегация на Евровидение надела одежду с патриотическим призывом. Команда вместе с певицами Alyona Alyona & Jerry Heil пришли на финал в черных футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".
Также 28 апреля во Львове прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.
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