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В Киеве прошла очередная акция FreeAzov

12 мая 2024 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве прошла очередная акция FreeAzov
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 12 мая, прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Поддержка инициативы еженедельно растет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Киеве

Десятки людей вышли на улицу, чтобы напомнить о необходимости освобождения пленных защитников "Азовстали". Они уже больше двух лет находятся в российской неволе.

Киевляне вышли на поддержку военнопленных
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov — в Киеве прошла акция
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держали в руках плакаты с разными надписями, в частности:

  • Плен = ад. Кричи об AZOV;
  • плен убивает;
  • прямо сейчас кто-то под пыткой;
  • Free AZOV;
  • где Азов?
Киевляне вышли на акцию FreeAzov
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov в Киеве
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, украинская делегация на Евровидение надела одежду с патриотическим призывом. Команда вместе с певицами Alyona Alyona & Jerry Heil пришли на финал в черных футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Также 28 апреля во Львове прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.

Киев
война
акция
пленные
полк "Азов"

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