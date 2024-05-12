В Киеве прошла очередная акция FreeAzov

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 12 мая, прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Поддержка инициативы еженедельно растет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Киеве

Десятки людей вышли на улицу, чтобы напомнить о необходимости освобождения пленных защитников "Азовстали". Они уже больше двух лет находятся в российской неволе.

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держали в руках плакаты с разными надписями, в частности:

Плен = ад. Кричи об AZOV;

плен убивает;

прямо сейчас кто-то под пыткой;

Free AZOV;

где Азов?

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, украинская делегация на Евровидение надела одежду с патриотическим призывом. Команда вместе с певицами Alyona Alyona & Jerry Heil пришли на финал в черных футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Также 28 апреля во Львове прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.