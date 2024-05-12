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У Києві відбулася чергова акція FreeAzov

12 травня 2024 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відбулася чергова акція FreeAzov
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 12 травня, відбулася чергова акція на підтримку військовополонених. Підтримка ініціативи щотижня зростає.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві

Десятки людей вийшли на вулицю, щоб нагадати про потребу звільнення полонених захисників "Азовсталі". Вони вже понад два роки перебувають у російській неволі.

Кияни вийшли на пітримку військовополонених
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov — у Києві відбулася акція
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримали в руках плакати з різними написами, зокрема:

  • Полон = пекло. Кричи про AZOV;
  • полон вбиває;
  • прямо зараз хтось під тортурами;
  • Free AZOV;
  • де Азов?
Кияни вийшли на акцію FreeAzov
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Києві
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Акція FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, українська делегація на Євробачення вдягнула одяг з патріотичним закликом. Команда разом зі співачками Alyona Alyona & Jerry Heil прийшла на фінал у чорних футболках з написом FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Також 28 квітня у Львові пройшла акція на підтримку полонених. У центрі міста зібралися сотні людей.

Київ
війна
акція
полонені
полк "Азов"

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