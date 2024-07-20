Протесты в Киеве против Виталия Кличко

Протестующие в центре Киева. Фото: скриншот

В Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

Об этом сообщил Telegram-канал "Джокер" в субботу, 20 июля.

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Несколько сотен жителей столицы собрались под КГГА, чтобы выразить свой протест против деятельности городского головы Виталия Кличко. При этом участники акции выкрикивали лозунги типа "Мародер — Кличко!".

При этом участники акции протеста вели себя мирно и не совершали никаких насильственных действий. Прохожие в общем лояльно воспринимали их действия.

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