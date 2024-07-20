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В Киеве прошла масштабная акция против мэра Виталия Кличко — что хотели протестующие

20 июля 2024 21:11
Дмитрий Галушка - Редактор
Протесты в Киеве против Виталия Кличко
Протестующие в центре Киева. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

Об этом сообщил Telegram-канал "Джокер" в субботу, 20 июля.

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Несколько сотен жителей столицы собрались под КГГА, чтобы выразить свой протест против деятельности городского головы Виталия Кличко. При этом участники акции выкрикивали лозунги типа "Мародер — Кличко!".

При этом участники акции протеста вели себя мирно и не совершали никаких насильственных действий. Прохожие в общем лояльно воспринимали их действия.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 16 июля, во Львове перед Ратушей мужчина облился бензином и угрожал совершить самоподжог. Таким образом, он хотел привлечь внимание к "несправедливости системы".

В Лондоне в четверг, 11 июля, жители города вышли на марш по поддержке Украины. Они напомнили миру о пленных , которых Россия до сих пор удерживает на своей территории.

Виталий Кличко Киев коррупция протесты КГГА столица

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