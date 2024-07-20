Протести у Києві проти Віталія Кличка

У Києві відбулася масштабна акція проти мера Віталія Кличка — що хотіли протестувальники
У Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".
Про це повідомив Telegram-канал "Джокер" у суботу, 20 липня.
Протест проти Кличка
Кілька сотень мешканців столиці зібралися під КМДА, щоб висловити свій протест проти діяльності міського голови Віталія Кличка. При цьому учасники акції вигукували гасла на кшталт "Мародер — Кличко!".
При цьому учасники акції протесту поводили себе мирно і не здійснювали жодних насильницьких дій. Перехожі загалом лояльно сприймали їх дії.
Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 16 липня, у Львові перед Ратушею чоловік облився бензином і погрожував вчинити самопідпал. Таким чином він хотів привернути увагу до "несправедливості системи".
У Лондоні в четвер, 11 липня, мешканці міста вийшли на марш для підтримки України. Вони нагадали світу про полонених, яких Росія досі утримує на своїй території.
Читайте Новини.LIVE!