Протести у Києві проти Віталія Кличка

Протестувальники у центрі Києва. Фото: скриншот

У Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

Про це повідомив Telegram-канал "Джокер" у суботу, 20 липня.

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Протест проти Кличка

Кілька сотень мешканців столиці зібралися під КМДА, щоб висловити свій протест проти діяльності міського голови Віталія Кличка. При цьому учасники акції вигукували гасла на кшталт "Мародер — Кличко!".

При цьому учасники акції протесту поводили себе мирно і не здійснювали жодних насильницьких дій. Перехожі загалом лояльно сприймали їх дії.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 16 липня, у Львові перед Ратушею чоловік облився бензином і погрожував вчинити самопідпал. Таким чином він хотів привернути увагу до "несправедливості системи".

У Лондоні в четвер, 11 липня, мешканці міста вийшли на марш для підтримки України. Вони нагадали світу про полонених, яких Росія досі утримує на своїй території.