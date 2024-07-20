Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбулася масштабна акція проти мера Віталія Кличка — що хотіли протестувальники arrow

У Києві відбулася масштабна акція проти мера Віталія Кличка — що хотіли протестувальники

20 липня 2024 21:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Протести у Києві проти Віталія Кличка
Протестувальники у центрі Києва. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

Про це повідомив Telegram-канал "Джокер" у суботу, 20 липня.

Читайте також:

Протест проти Кличка

Кілька сотень мешканців столиці зібралися під КМДА, щоб висловити свій протест проти діяльності міського голови Віталія Кличка. При цьому учасники акції вигукували гасла на кшталт "Мародер — Кличко!".

При цьому учасники акції протесту поводили себе мирно і не здійснювали жодних насильницьких дій. Перехожі загалом лояльно сприймали їх дії.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 16 липня, у Львові перед Ратушею чоловік облився бензином і погрожував вчинити самопідпал. Таким чином він хотів привернути увагу до "несправедливості системи".

У Лондоні в четвер, 11 липня, мешканці міста вийшли на марш для підтримки України. Вони нагадали світу про полонених, яких Росія досі утримує на своїй території.

Віталій Кличко Київ корупція протести КМДА столиця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні