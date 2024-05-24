В Киеве прошла презентация книги киргизского эпоса "Эр Тоштюк" — о чем в ней идет речь

Презентация книги "Эр Тоштюк" в Киеве. Фото: Министерство культуры

В Киеве прошла презентация книги в жанре киргизского эпоса "Эр Тоштюк". Главный герой — представитель племени аштек — борется за свободу и независимость своего народа. В этой связи не обошлось без параллелей о современной борьбе нашего государства о собственной идентичности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE в пятницу, 24 мая.

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Презентация книги "Эр Тоштюк"

В Киеве прошла презентация перевода книги "Эр Тюшок", которая является частью киргизского эпоса.

Рецензентом и автором предисловия к книге стал Николай Васьков. Среди гостей мероприятия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской республики в Украине Идрис Кадыркулов и и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Этому произведению красной нитью проходит тема патриотизма, защиты отечества от внешнего врага. Мы бы хотели, чтобы подрастающее поколение читало это произведение, интересовалось", — отметил Кадыркулов.

Он также подчеркнул, что отношения между Украиной и Кыргызстаном станут еще более близкими из-за издания этой книги.

"Отказываясь от таких вещей, как литература, мы не можем говорить, что мы причастны к великой истории наших предков. Мы переходим в состояние людей, глобализированных миром, не имеющих понимания своих корней", — отметил Ростислав Карандеев.

На презентации также отметили, что книга "Эр Тоштюк" затрагивает вопросы параллелей. И только читатель решит, какие именно параллели идет речь — культурные или исторические.

Эпос об Эр Тоштюке был издан тиражом в 500 экземпляров. Их планируют передать в украинские библиотеки.

Презентация книги "Эр Тоштюк". Фото: Министерство культуры

Участники презентации "Эр Тоштюк". Фото: Министерство культуры

Экземпляр книги "Эр Тоштюк". Фото: Министерство культуры

Экземпляры книги "Эр Тоштюк". Фото: Министерство культуры

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