У Києві відбулася презентація книги киргизького епосу "Ер Тоштюк" — про що в ній ідеться

Презентація книги "Ер Тоштюк" у Києві. Фото: Міністерство культури

У Києві відбулася презентація книги у жанрі киргизького епосу "Ер Тоштюк". Головний герой — представник племені аштек — бореться за свободу і незалежність свого народу. У зв'язку з цим не обійшлося без паралелей про сучасну боротьбу нашої держави про власну ідентичність.

Про це розповідають Новини.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Презентація книги "Ер Тоштюк"

В Києві відбулася презентація перекладу книги "Ер Тюшок", яка є частиною киргизького епосу.

Рецензентом і автором передмови до книги став Микола Васьків. Серед гостей заходу були присутні Надзвичайний і Повноважний посол Киргизької республіки в Україні Ідріс Кадиркулов та т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Цьому творі червоною ниткою проходить тема патріотизму, захисту вітчизни від зовнішнього ворога. Ми б хотіли, щоб підростаюче покоління читало цей твір, цікавилося", — зазначив Кадиркулов.

Він також підкреслив, що відносини між Україно і Киргизстаном стануть ще більш близькими через видання цієї книги.

"Відмовляючись від таких речей, як література, ми не можемо казати, що ми причетні до великої історії наших пращурів. Ми переходимо у стан людей, глобалзованих світом, які не мають розуміння свого коріння", — зазначив Ростислав Карандєєв.

На презентації також зазначили, що книга "Ер Тоштюк" піднімає питання паралелей. І лише читач вирішить, про які саме паралелі йдеться — культурні чи історичні.

Епос про Ер Тоштюка було видано накладом у 500 примірників. Їх планують передати до українських бібліотек.

Презентація книги "Ер Тоштюк". Фото: Міністерство культури

Учасники презентації "Ер Тоштюк". Фото: Міністерство культури

Примірник книги "Ер Тоштюк". Фото: Міністерство культури

Примірники книги "Ер Тоштюк". Фото: Міністерство культури

Раніше ми повідомляли, у Києві відбулася презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського".

Гощанський районний суд Рівненської області зобов'язав чоловіка прочитати повість українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Зловмисник обікрав будинок сестри, який залишився їй у спадок від батьків.