В честь "Призрака Киева" состоялось открытие экспозиции

Мама погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса" - Лилия Аверьянова. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 апреля, в столице прошло открытие экспозиции, посвященной памяти военного летчика — "Призрака Киева" — Андрея "Джуса" Пильщикова. В открытии принимала участие мама погибшего пилота Лилия Аверьянова.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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Открытие экспозиции в честь "Призрака Киева"

Во время мероприятия мама погибшего пилота показала уникальное видео из домашнего архива, где стало понятно, как Андрей Пильщиков стал "Джусом". В частности, в видеоролике летчик проходит обучение в США, и по традиции, пилоты выбрали ему никнейм.

Открытие экспозиции в честь "Призрака Киева". Фото: Новости.LIVE

Также Лилия рассказала о первом дне полномасштабного вторжения РФ. В частности, в 8 утра "Джус" ехал в бригаду полностью экипированный, но ему сказали, что у них нет ни медиков, ни чего-то другого (лекарств).

В связи с этим он остановился возле закрытой аптеки, сломал жалюзи и зашел внутрь. Выбрав необходимые лекарства, военный оставил записку с номером своего телефона и дописал, что "приедет позже и расплатится".

"И ставит какого-то дядю, чтобы ту аптеку не разворовали", — добавила мать погибшего пилота.

После того, как военный привез лекарства бригаде, он спрашивал что нужно каждому из них (сигареты, вода, еда) и ездил покупать необходимое в продуктовый магазин. Кроме того, он попросил через Тараса Чмута (руководителя фонда "Вернись живым") предоставить рации, поскольку было непонятно, что будет со связью.

Также погибший летчик ездил в Васильков покупать генератор, и ему отдали его бесплатно.

Люди на открытии экспозиции в честь "Призрака Киева". Фото: Новости.LIVE

Напомним, что "Джус" который был пилотом истребителя МиГ-29, с первых дней защищал столицу в небо Украины в целом, и летом 2022 года рассказал о своем подразделении "Призрак Киева".

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