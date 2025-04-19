На честь "Привида Києва" сталося відкриття експозиції

Мама загиблого пілота Андрія Пільщикова "Джуса" — Лілія Авер'янова. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 квітня, у столиці пройшло відкриття експозиції, присвяченої пам'яті військового льотчика — "Привида Києва" — Андрія "Джуса" Пільщикова. У відкритті приймала участь мама загиблого пілота Лілія Авер'янова.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Відкриття експозиції на честь "Привида Києва"

Під час заходу мама загиблого пілота показала унікальне відео з домашнього архіву, де стало зрозуміло, як Андрій Пільщиков став "Джусом". Зокрема, у відеоролику льотчик проходить навчання в США, і за традицією, пілоти обрали йому нікнейм.

Відкриття експозиції на честь "Привида Києва". Фото: Новини.LIVE

Також Лілія розповіла про перший день повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, о 8 ранку "Джус" їхав до бригади повністю екіпірований, але йому сказали, що в них немає ні медиків, ні чогось іншого (ліків).

У зв'язку з цим він зупинився біля закритою аптеки, зламав жалюзі та зайшов всередину. Обравши необхідні ліки, військовий залишив записку з номером свого телефону та дописав, що "приїде пізніше і розплатиться".

"І ставить якогось дядька, щоб ту аптеку не розікрали", — додала мати загиблого пілота.

Після того, як військовий привіз ліки бригаді, він питав що потрібно кожному з них (цигарки, вода, їжа) і їздив купляти необхідне до продуктового магазину. Крім того, він попросив через Тараса Чмута (керівника фонду "Повернись живим") надати рації, оскільки було незрозуміло, що буде зі зв'язком.

Також загиблий льотчик їздив у Васильків купляти генератор, і йому віддали його безкоштовно.

Люди на відкритті експозиції на честь "Привида Києва". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що "Джус" який був пілотом винищувача МіГ-29, з перших днів боронив столицю в небо України в цілому, і влітку 2022 року розповів про свій підрозділ "Привид Києва".

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