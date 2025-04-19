На честь "Привида Києва" сталося відкриття експозиції

У Києві відбулось відкриття експозиції пам'яті загиблого "Джуса"
У четвер, 17 квітня, у столиці пройшло відкриття експозиції, присвяченої пам'яті військового льотчика — "Привида Києва" — Андрія "Джуса" Пільщикова. У відкритті приймала участь мама загиблого пілота Лілія Авер'янова.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Відкриття експозиції на честь "Привида Києва"
Під час заходу мама загиблого пілота показала унікальне відео з домашнього архіву, де стало зрозуміло, як Андрій Пільщиков став "Джусом". Зокрема, у відеоролику льотчик проходить навчання в США, і за традицією, пілоти обрали йому нікнейм.
Також Лілія розповіла про перший день повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, о 8 ранку "Джус" їхав до бригади повністю екіпірований, але йому сказали, що в них немає ні медиків, ні чогось іншого (ліків).
У зв'язку з цим він зупинився біля закритою аптеки, зламав жалюзі та зайшов всередину. Обравши необхідні ліки, військовий залишив записку з номером свого телефону та дописав, що "приїде пізніше і розплатиться".
"І ставить якогось дядька, щоб ту аптеку не розікрали", — додала мати загиблого пілота.
Після того, як військовий привіз ліки бригаді, він питав що потрібно кожному з них (цигарки, вода, їжа) і їздив купляти необхідне до продуктового магазину. Крім того, він попросив через Тараса Чмута (керівника фонду "Повернись живим") надати рації, оскільки було незрозуміло, що буде зі зв'язком.
Також загиблий льотчик їздив у Васильків купляти генератор, і йому віддали його безкоштовно.
Нагадаємо, що "Джус" який був пілотом винищувача МіГ-29, з перших днів боронив столицю в небо України в цілому, і влітку 2022 року розповів про свій підрозділ "Привид Києва".
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