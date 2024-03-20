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В Киеве состоялось награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу

20 марта 2024 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве состоялось награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу
Награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в среду, 20 марта, состоялось награждение сотни женщин, отмеченных за лидерство и силу, которую они проявили с начала полномасштабной войны. Выбирали лидеров в разных номинациях организаторы — издание "Украинская правда".

Все детали узнала корреспондентка Новини.LIVE с места происшествия.

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"Это женщины, которые в первые дни полномасштабной войны присоединились к войску или стали волонтерами. Те, кто двигают науку или выигрывают в спортивных соревнованиях. Или те, кто продолжает развивать бизнес в Украине", — отметили организаторы. 

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Награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу. Фото: Новини.LIVE 

"УП" впервые за 24 года проводит рейтинг "Сила женщин" и церемонию награждения. Организаторы отметили, что каждая из героинь особенная. Кто-то защищает страну, кто-то развивает бизнес, кто-то волонтерит.

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Награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу. Фото: Новини.LIVE 
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Награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу. Фото: Новини.LIVE 

"Мы решили рассказать о тех, кому уделяли мало внимания и на них не хватало времени. О тех, кто двигают спорт, культуру, которые потеряли самых дорогих, которые ежедневно учатся жить заново", — главный редактор "УП" Севгиль Мусаева. 

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Награждение сотни женщин, которых отметили за лидерство и силу. Фото: Новини.LIVE 

"УП" получила более двух тысяч заявок, 40 членов жюри определяли 100 победительниц. Самой молодой 16 лет — Дарья из Печенегов в Харьковской области. Девочка, которая организовала детский сад у себя во дворе. Самой старшей 94 года — Нина Вирченко, профессор.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию награждения спортсменов, в частности, орден Княгини Ольги III степени получила спортсменка из Львовской области Татьяна Гливка за достижения в керлинге.

Также 14 марта Владимир Зеленский вручил награды военным и родным погибших Героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.

Киев
Украинская правда
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