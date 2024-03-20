У Києві відбулося нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу

Нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу. Фото: Новини.LIVE

У Києві у середу, 20 березня, відбулося нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу, яку вони проявили з початку повномасштабної війни. Обирали лідерок в різних номінаціях організатори — видання "Українська правда".

Всі деталі дізналася кореспондентка Новини.LIVE з місця події.

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Сила жінок — нагородження

"Це жінки, які в перші дні повномасштабної війни приєдналися до війська або стали волонтерити. Ті, хто рухають науку або виграють у спортивних змаганнях. Або ті, хто продовжує розбудовувати бізнес в Україні", — зазначили організатори.

Нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу. Фото: Новини.LIVE

"УП" вперше за 24 роки проводить рейтинг "Сила жінок" і церемонію нагородження. Організатори відзначили, що кожна з героїнь особлива. Хтось захищає країну, хтось розвиває бізнес, хтось волонтерить.

Нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу. Фото: Новини.LIVE

Нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу. Фото: Новини.LIVE

"Ми вирішили розповісти про тих, кому приділяли мало уваги і на них не вистачало часу. Про тих, хто рухають спорт, культуру, які втратили найдорожчих, які щодня вчаться жити заново", — головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва.

Нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу. Фото: Новини.LIVE

"УП" отримала понад дві тисячі заявок, 40 членів журі визначали 100 переможниць. Наймолодшій 16 років — Дарʼя з Печенігів на Харківщині. Дівчинка, яка організувала дитячий садок в себе на подвірʼї. Найстаршій 94 роки — Ніна Вірченко, професорка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів церемонію нагородження спортсменів, зокрема орден Княгині Ольги ІІІ ступеня отримала спортсменка з Львівщини Тетяна Гливка за досягнення у керлінгу.

Також 14 березня Володимир Зеленський вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв. Він подякував усім чоловікам і жінкам, які добровільно стали на захист Батьківщини.