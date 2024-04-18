В Киеве прошло прощание с Дмитрием Капрановым

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

В Киеве в четверг, 18 апреля, прошло прощание с писателем и общественным деятелем Дмитрием Капрановым. Он умер в возрасте 56 лет из-за сердечного приступа.

На прощании побывали журналисты hromadske.

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Прощание с Дмитрием Капрановым

Известно, что прощание с публицистом и общественным деятелем было в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

Туда пришли много людей, собор был переполнен от толпы.

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

В частности, к месту прощания пришли бывший президент Украины Петр Порошенко, актер и военный Ахтем Сеитаблаев, певец Олег Скрипка и новый директор театра Ивана Франко Евгений Нищук.

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

Прощание с Дмитрием Капрановым. Фото: hromadske

Напомним, о смерти Дмитрия Капранова утром 16 апреля сообщил его брат на общей странице Facebook.

Друг литератора Саша Лирник рассказал, что писателю внезапно стало плохо, хотя последние два дня он не жаловался на плохое самочувствие.

Согласно заключению врачей, смерть Дмитрия Капранова была вызвана сердечным приступом.