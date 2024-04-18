У Києві відбулося прощання з Дмитром Капрановим
У Києві в четвер, 18 квітня, відбулося прощання з письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим. Він помер у віці 56 років через серцевий напад.
На прощанні побували журналісти hromadske.
Прощання з Дмитром Капрановим
Відомо, що прощання з публіцистом та громадським діячем було в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.
Туди прийшло багато людей, собор був переповнений від натовпу.
Зокрема, на місце прощання прийшли колишній президент України Петро Порошенко, актор та військовий Ахтем Сеїтаблаєв, співак Олег Скрипка та новий директор театру Івана Франка Євген Нищук.
Нагадаємо, про смерть Дмитра Капранова вранці 16 квітня повідомив його брат на спільній сторінці в Facebook.
Друг літератора Сашко Лірник розповів, що письменнику раптово стало зле, хоча останні два дні він не скаржився на погане самопочуття.
Згідно з висновком лікарів, смерть Дмитра Капранова була спричинена серцевим нападом.
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