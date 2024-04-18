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У Києві відбулося прощання з Дмитром Капрановим

18 квітня 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відбулося прощання з Дмитром Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото: hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в четвер, 18 квітня, відбулося прощання з письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим. Він помер у віці 56 років через серцевий напад.

На прощанні побували журналісти hromadske.

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Прощання з Дмитром Капрановим

Відомо, що прощання з публіцистом та громадським діячем було в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

Прощання з Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото: hromadske

Туди прийшло багато людей, собор був переповнений від натовпу.

Прощання з Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото: hromadske

Зокрема, на місце прощання прийшли колишній президент України Петро Порошенко, актор та військовий Ахтем Сеїтаблаєв, співак Олег Скрипка та новий директор театру Івана Франка Євген Нищук.

прощання з Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото: hromadske
Прощання з Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото:hromadske
Прощання з Капрановим
Прощання з Дмитром Капрановим. Фото: hromadske

Нагадаємо, про смерть Дмитра Капранова вранці 16 квітня повідомив його брат на спільній сторінці в Facebook. 

Друг літератора Сашко Лірник розповів, що письменнику раптово стало зле, хоча останні два дні він не скаржився на погане самопочуття.

Згідно з висновком лікарів, смерть Дмитра Капранова була спричинена серцевим нападом.

Київ
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