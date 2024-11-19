1000 дней войны — в Киеве состоялась акция "Зажги огонь"

В Киеве проходит масштабная акция до 1000 дней войны — фото
Во вторник, 19 ноября, в Киеве в "Музее войны" проходит акция "Зажги огонь". Военные и гражданские зажгли 1000 свечей у подножия скульптуры "Родина-мать".
Об этом сообщают Новини.LIVE.
1000 свечей за 1000 дней войны
Акция в Киеве посвящена 1000 дням борьбы украинского народа за независимость.
В рамках мероприятия выступит оркестр ВСУ, а военный капеллан совершит совместную молитву, чествуя тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.
Напомним, Украина уже ровно тысячу дней борется с российскими оккупантами в полномасштабной войне. В этот период произошло множество событий — от масштабных обстрелов до деоккупации населенных пунктов. Вспомнить события можно в видео Новини.LIVE.
А Президент Украины Владимир Зеленский показал, через что прошла страна за 1 000 дней полномасштабной войны с Россией, акцентировав внимание на ключевых событиях.
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