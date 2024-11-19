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В Киеве проходит масштабная акция до 1000 дней войны — фото

19 ноября 2024 18:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
1000 дней войны — в Киеве состоялась акция "Зажги огонь"
Акция "Зажги огонь" в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 19 ноября, в Киеве в "Музее войны" проходит акция "Зажги огонь". Военные и гражданские зажгли 1000 свечей у подножия скульптуры "Родина-мать".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция в Киеве посвящена 1000 дням борьбы украинского народа за независимость.

В рамках мероприятия выступит оркестр ВСУ, а военный капеллан совершит совместную молитву, чествуя тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

1000 дней войны
Свечи у подножия Родины матери. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Акция в Киеве
Люди ставят свечи на ступеньках. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Возле Родины матери акция
Военные присоединились к акции. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, Украина уже ровно тысячу дней борется с российскими оккупантами в полномасштабной войне. В этот период произошло множество событий — от масштабных обстрелов до деоккупации населенных пунктов. Вспомнить события можно в видео Новини.LIVE.

А Президент Украины Владимир Зеленский показал, через что прошла страна за 1 000 дней полномасштабной войны с Россией, акцентировав внимание на ключевых событиях.

Киев акция война в Украине Родина-Мать 1000 дней войны

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