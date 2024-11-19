Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото arrow

У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

19 листопада 2024 18:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
1000 днів війни — у Києві відбулась акція "Запали вогонь"
Акція "Запали вогонь" у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 19 листопада, в Києві у "Музеї війни" відбувається акція "Запали вогонь". Військові та цивільні запалили 1000 свічок біля підніжжя скульптури "Батьківщина-мати".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

1000 свічок за 1000 днів війни

Акція у Києві присвячена 1000 днів боротьби українського народу за незалежність

У рамках заходу виступить оркестр ЗСУ, а військовий капелан звершить спільну молитву, вшановуючи тих, хто віддав життя за свободу України.

1000 днів війни
Свічки у підніжжя Батьківщини матері. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Акція у Києві
Люди ставлять свічки на сходинках. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Біля Батьківщини матері акція
Військові долучились до акції. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Україна вже рівно тисячу днів бореться з російськими окупанти у повномасштабній війні. Протягом цього періоду відбулося безліч подій — від масштабних обстрілів до деокупації населених пунктів. Пригадати події можна у відео Новини.LIVE.

А Президент України Володимир Зеленський показав, через що пройшла країна за 1 000 днів повномасштабної війни з Росією, акцентувавши увагу на ключових подіях.

Київ акція війна в Україні Батьківщина-Мати 1000 днів війни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

17:34 Данія планує велику інвестицію в український ОПК — названо суму

17:25 Частину країни завтра чекає негода — Укргідрометцентр дав прогноз

17:15 Секрет обмінників — які дні тижня вигідні для купівлі доларів

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

17:34 Данія планує велику інвестицію в український ОПК — названо суму

17:25 Частину країни завтра чекає негода — Укргідрометцентр дав прогноз

17:15 Секрет обмінників — які дні тижня вигідні для купівлі доларів

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

17:07 Люди у пастці — у центрі Одеси обвалилася частина будинку

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо