1000 днів війни — у Києві відбулась акція "Запали вогонь"

Акція "Запали вогонь" у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У вівторок, 19 листопада, в Києві у "Музеї війни" відбувається акція "Запали вогонь". Військові та цивільні запалили 1000 свічок біля підніжжя скульптури "Батьківщина-мати".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У рамках заходу виступить оркестр ЗСУ, а військовий капелан звершить спільну молитву, вшановуючи тих, хто віддав життя за свободу України.

Свічки у підніжжя Батьківщини матері. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Люди ставлять свічки на сходинках. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військові долучились до акції. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Україна вже рівно тисячу днів бореться з російськими окупанти у повномасштабній війні. Протягом цього періоду відбулося безліч подій — від масштабних обстрілів до деокупації населених пунктів. Пригадати події можна у відео Новини.LIVE.

А Президент України Володимир Зеленський показав, через що пройшла країна за 1 000 днів повномасштабної війни з Росією, акцентувавши увагу на ключових подіях.