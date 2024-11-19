1000 днів війни — у Києві відбулась акція "Запали вогонь"

У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото
У вівторок, 19 листопада, в Києві у "Музеї війни" відбувається акція "Запали вогонь". Військові та цивільні запалили 1000 свічок біля підніжжя скульптури "Батьківщина-мати".
Про це повідомляють Новини.LIVE.
1000 свічок за 1000 днів війни
Акція у Києві присвячена 1000 днів боротьби українського народу за незалежність
У рамках заходу виступить оркестр ЗСУ, а військовий капелан звершить спільну молитву, вшановуючи тих, хто віддав життя за свободу України.
Нагадаємо, Україна вже рівно тисячу днів бореться з російськими окупанти у повномасштабній війні. Протягом цього періоду відбулося безліч подій — від масштабних обстрілів до деокупації населених пунктів. Пригадати події можна у відео Новини.LIVE.
А Президент України Володимир Зеленський показав, через що пройшла країна за 1 000 днів повномасштабної війни з Росією, акцентувавши увагу на ключових подіях.
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