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В Киеве состоялся благотворительный забег в память о погибших бойцах Третьей ОШБр

5 октября 2024 14:43
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Третья штурмовая бригада организовала благотворительный забег в Киеве — на что собирали средства
К забегу присоединились как военнослужащие, так и гражданские. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 5 октября, в Киеве прошел благотворительный забег, посвященный памяти погибших бойцов Третьей штурмовой бригады. Собранные средства будут переданы на нужды защитников.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Мероприятие началось с исполнения гимна Украины и минуты молчания.

Участников также призвали подписать петицию о присвоении звания Героя Украины погибшему воину Третьей штурмовой Данилу Буряку.

В Киеве собирали средства на нужды бойцов Третьей штурмовой бригады
Участники забега исполняют гимн Украины. Фото: Новини.LIVE

К забегу присоединились как военнослужащие, так и гражданские. Все собранные во время мероприятия средства будут переданы на нужды защитников штурмовой бригады.

Во время благотворительного забега в Киеве собирали деньги на нужды бойцов 3-й ОШБр
Военные и гражданские присоединились к благотворительному мероприятию. Фото: Новини.LIVE

Ранее экс-командир "Азова" объяснил, почему нет смысла сравнивать израильскую войну с российско-украинской. Он отметил, что у Израиля сейчас нет таких масштабных боевых действий, как на территории Украины.

Также заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отмечал, что ослабление ответственности за самовольное оставление части демотивирует бойцов. Из-за этого в армии возникают опасные прецеденты.

Киев спорт благотворительность военные Третья штурмова бригада

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