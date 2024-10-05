Третя штурмова бригада організувала благодійний забіг у Києві — на що збирали кошти

До забігу приєдналися як військовослужбовці, так і цивільні. Фото: Новини. LIVE

У суботу, 5 жовтня, у Києві відбувся благодійний забіг, присвячений пам’яті загиблих бійців Третьої штурмової бригади. Зібрані кошти будуть передані на потреби захисників.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Благодійний забіг у Києві

Захід розпочався з виконання гімну України та хвилини мовчання.

Учасників також закликали підписати петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну Третьої штурмової Данилу Буряку.

Учасники забігу виконують гімн України. Фото: Новини. LIVE

До забігу приєдналися як військовослужбовці, так і цивільні. Усі зібрані під час заходу кошти будуть передані на потреби захисників штурмової бригади.

Військові та цивільні приєдналися до благодійного заходу. Фото: Новини. LIVE

Раніше ексочільник "Азова" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.