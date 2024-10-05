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У Києві відбувся благодійний забіг у пам’ять про загиблих бійців Третьої ОШБр

5 жовтня 2024 14:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Третя штурмова бригада організувала благодійний забіг у Києві — на що збирали кошти
До забігу приєдналися як військовослужбовці, так і цивільні. Фото: Новини. LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 5 жовтня, у Києві відбувся благодійний забіг, присвячений пам’яті загиблих бійців Третьої штурмової бригади. Зібрані кошти будуть передані на потреби захисників.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Захід розпочався з виконання гімну України та хвилини мовчання.

Учасників також закликали підписати петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну Третьої штурмової Данилу Буряку.

У Києві збирали кошти на потреби бійців Третьої штурмової бригади
Учасники забігу виконують гімн України. Фото: Новини. LIVE

До забігу приєдналися як військовослужбовці, так і цивільні. Усі зібрані під час заходу кошти будуть передані на потреби захисників штурмової бригади.

Під час благодійного забігу у Києві збирали гроші на потреби бійців 3-ї ОШБр
Військові та цивільні приєдналися до благодійного заходу. Фото: Новини. LIVE 

Раніше ексочільник "Азова" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.

Київ спорт благодійність військові Третя штурмова бригада

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