Третя штурмова бригада організувала благодійний забіг у Києві — на що збирали кошти

У Києві відбувся благодійний забіг у пам’ять про загиблих бійців Третьої ОШБр
У суботу, 5 жовтня, у Києві відбувся благодійний забіг, присвячений пам’яті загиблих бійців Третьої штурмової бригади. Зібрані кошти будуть передані на потреби захисників.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Благодійний забіг у Києві
Захід розпочався з виконання гімну України та хвилини мовчання.
Учасників також закликали підписати петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну Третьої штурмової Данилу Буряку.
До забігу приєдналися як військовослужбовці, так і цивільні. Усі зібрані під час заходу кошти будуть передані на потреби захисників штурмової бригади.
Раніше ексочільник "Азова" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.
Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.
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