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Роль женщин для достижения мира — репортаж с форума от Новини.LIVE

31 января 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Роль женщин для достижения мира — репортаж с форума от Новини.LIVE
Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве 31 января проходит форум "Роль женщин для достижения мира". В мероприятии приняли участие женщины, занимающие разные должности в рядах Вооруженных сил Украины, активисты и волонтеры.

Об этом сообщает побывавшая на форуме корреспондентка Новини.LIVE.

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Сегодня в Киеве проходит форум "Роль женщин для достижения мира". В течение дня туда будут приходить женщины, занимающие разные должности в ВСУ, активисты и волонтеры. Они обсудят важные темы для общества, в частности, пассивность украинцев во время войны и представление о сценарии нашей победы.

  • Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Форум "Роль женщин для достижения мира" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Так, санитарный инструктор медицинского пункта в составе эвакуационной бригады десантно-штурмового батальона Анна Васик отметила, что из-за влияния врага и его долгосрочной пропаганды Украина получила пассивное большинство общества.

"Такая позиция наших людей похожа на позицию общества нашего врага — мы ни на что не влияем, я всего-навсего маленький человек и пусть решают другие. Мы должны срочно аккумулировать такую проблему и настроиться на ее решение", — подчеркнула военная.

Кроме того, Васик добавила, что у украинцев отсутствует четкая понятность сценария окончания войны на выгодных для Украины требованиях.

"Если бы мы это четко понимали и отметили для себя инструменты, решение было бы искать проще. А так понятия разные: для кого-то это территориальные границы 1991 года, а для кого-то другое. Нам необходимо двигаться в этом направлении и дойти до собственного понимания", — говорит санитарный инструктор медицинского пункта.

Напомним, недавно стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Киев
ВСУ
украинцы
женщины
война в Украине

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