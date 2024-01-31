У Києві відбувся форум "Роль жінок задля досягнення миру" — які теми звучали

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 31 січня проходить форум "Роль жінок задля досягнення миру". У заході взяли участь жінки, які обіймають різні посади у лавах Збройних сил України, активістки та волонтерки.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, яка побувала на форумі.

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Форум "Роль жінок задля досягнення миру": які теми обговорювали

Сьогодні у Києві проходить форум "Роль жінок задля досягнення миру". Протягом дня туди приходитимуть жінки, які обіймають різні посади в ЗСУ, активістки та волонтерки. Вони обговорять важливі теми для суспільства, зокрема пасивність українців під час війни та уявлення про сценарій нашої перемоги.

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Форум "Роль жінок задля досягнення миру" у Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Так, санітарна інструкторка медичного пункту у складі евакуаційної бригади десантно-штурмового батальйону Ганна Васик зазначила, що через вплив ворога та його довготривалу пропаганду, Україна отримала пасивну більшість суспільства.

"Така позиція наших людей схожа на позицію суспільства нашого ворога — ми ні на що не впливає, я всього лише маленька людина і нехай вирішують інші. Ми мусимо терміново акумулювати таку проблему та налаштуватися на її вирішення", — наголосила військова.

Крім того, Васик додала, що в українців відсутня чітка зрозумілість сценарію закінчення війни на вигідних для України вимогах.

"Якби ми це чітко розуміли і зазначили для себе інструменти, вирішення було б шукати простіше. А так наразі поняття різні: для когось це територіальні кордони 1991 року, а для когось щось інше. Нам необхідно рухатись у цьому напрямку і дійти до власного розуміння", — каже санітарна інструкторка медичного пункту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.