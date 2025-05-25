Впервые в Киеве состоялся Форум военных капелланов

Форум военных капелланов в Киеве. Фото: ГУР МОУ/Telegram

В Киеве при поддержке украинской разведки впервые состоялся Форум военных капелланов. Это мероприятие объединило более 100 военных капелланов со всей Украины, архиереев и представителей Сил безопасности и обороны.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины в воскресенье, 25 мая.

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Форум военных капелланов в Киеве. Фото: ГУР МОУ/Telegram

Первый Форум капелланов — какая цель

Итак, 21-22 мая этого года на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве состоялся первый Форум военных капелланов Православной Церкви Украины под лозунгом: "С Богом к Победе".

Мероприятие, организованное Синодальным управлением военного духовенства ПЦУ и Службой военного капелланства ГУР МО Украины, объединило более 100 военных капелланов со всей Украины, архиереев и представителей Сил безопасности и обороны.

"Сегодня военное капелланство — это более полутысячи священнослужителей, которые ежедневно служат с любовью, жертвенностью и верой. Когда церковь — с воином, когда священник — рядом на передовой, тогда народ стоит крепко", — подчеркнул Предстоятель ПЦУ, Митрополит Епифаний.

Форум военных капелланов в Киеве. Фото: ГУР МОУ/Telegram

Модератором события выступил руководитель Службы военного капелланства ГУР МО Украины подполковник капелланской службы Константин Холодов. Во время своей речи он отметил важность капелланского служения как незаменимого элемента моральной устойчивости украинского войска.

"Наши воины нуждаются не только в оружии, но и в силе духа. И именно капелланы несут эту силу — как свет веры, надежды, внутренней опоры. Их миссия — быть рядом в самые тяжелые моменты, поддерживать, молиться, напоминать: мы не одни — с нами Бог", — сказал отец Константин Холодов.

Форум военных капелланов в Киеве. Фото: ГУР МОУ/Telegram

В конце события священнослужители провели молебен в Свято-Михайловском Златоверхом соборе — за воинов, за Украину и общую победу.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Напомним, что недавно военного капеллана из Черновцов задержали за организацию незаконного пересечения границы.

Также недавно был разоблачен "крот" российской разведки, который под видом капеллана пытался шпионить за ВСУ.