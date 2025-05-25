Вперше у Києві відбувся Форум військових капеланів

Форум військових капеланів у Києві. Фото: ГУР МОУ/Telegram

У Києві за підтримки української розвідки вперше відбувся Форум військових капеланів. Цей захід об’єднав більш ніж 100 військових капеланів з усієї України, архієреїв та представників Сил безпеки та оборони.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 25 травня.

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Форум військових капеланів у Києві. Фото: ГУР МОУ/Telegram

Перший Форум капеланів — яка мета

Отже, 21-22 травня цього року на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві відбувся перший Форум військових капеланів Православної Церкви України під гаслом: "З Богом до Перемоги".

Захід, організований Синодальним управлінням військового духовенства ПЦУ та Службою військового капеланства ГУР МО України, об’єднав понад 100 військових капеланів з усієї України, архієреїв та представників Сил безпеки та оборони.

"Сьогодні військове капеланство — це понад пів тисячі священнослужителів, які щодня служать із любов’ю, жертовністю та вірою. Коли церква — з воїном, коли священник — поруч на передовій, тоді народ стоїть міцно", — наголосив Предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній.

Форум військових капеланів у Києві. Фото: ГУР МОУ/Telegram

Модератором події виступив керівник Служби військового капеланства ГУР МО України підполковник капеланської служби Костянтин Холодов. Під час своєї промови він наголосив на важливості капеланського служіння як незамінного елементу моральної стійкості українського війська.

"Наші воїни потребують не лише зброї, а й сили духу. І саме капелани несуть цю силу — як світло віри, надії, внутрішньої опори. Їхня місія — бути поруч у найважчі миті, підтримувати, молитися, нагадувати: ми не самі — з нами Бог", — сказав отець Костянтин Холодов.

Форум військових капеланів у Києві. Фото: ГУР МОУ/Telegram

Наприкінці події священнослужителі провели молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі — за воїнів, за Україну та спільну перемогу.

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно військового капелана з Чернівців затримали за організацію незаконного перетину кордону.

Також нещодавно було викрито "крота" російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за ЗСУ.