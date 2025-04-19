В Киеве провели весенний воркшоп по росписи писанок для детей и взрослых

Пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

В Киеве состоялся воркшоп для детей и взрослых по росписи писанок. Он состоялся в студии "Галабурда", что означает "баловаться".

Корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля посетила воркшоп.

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Воркшоп по росписи писанок

Участники воркшопа узнавали, как работать с писачком, какие цвета стоит выбирать первыми, и как сделать свою писанку уникальной.

Основательницы студии Ульяна и Анна, отмечают, что идея проведения мероприятия возникла в ответ на многочисленные обращения постоянных клиентов.

"Постоянные клиенты очень попросили сделать весной воркшоп по писанкарству и он стал безумно популярным. Очень много людей и детей приходят к нам учиться", — говорит одна из основательниц.

По словам организаторов, важно не только сохранять традиции, но и давать пространство для творчества — именно поэтому дети могут рисовать то, что подсказывает фантазия.

Во время росписи писанок первые цвета должны быть светлыми, а последние — темными.

Напомним, Новини.LIVE собрали теплые поздравления с Великой субботой. Кроме того, сегодня стоит придерживаться нескольких запретов.

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