У Києві провели весняний воркшоп із розпису писанок для дітей і дорослих

У Києві відбувся воркшоп по розпису писанок — деталі
У Києві відбувся воркшоп для дітей і дорослих по розпису писанок. Він відбувся у студії "Ґалабурда", що означає "бешкетувати".
Кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля відвідала воркшоп.
Воркшоп по розпису писанок
Учасники воркшопу дізнавалися, як працювати з писачком, які кольори варто обирати першими, та як зробити свою писанку унікальною.
Засновниці студії Уляна та Ганна, зазначають, що ідея проведення заходу виникла у відповідь на численні звернення постійних клієнтів.
"Постійні клієнти дуже попросили зробити весною воркшоп по писанкарству і він став шалено популярним. Дуже багато людей і дітей приходять до нас вчитися", — каже одна з засновниць.
За словами організаторів, важливо не лише зберігати традиції, а й давати простір для творчості — саме тому діти мають змогу малювати те, що підказує фантазія.
Під час розпису писанок перші кольори мають бути світлими, а останні — темними.
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