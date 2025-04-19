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У Києві відбувся воркшоп по розпису писанок — деталі

19 квітня 2025 12:44
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві провели весняний воркшоп із розпису писанок для дітей і дорослих
Великодні кошики. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві відбувся воркшоп для дітей і дорослих по розпису писанок. Він відбувся у студії "Ґалабурда", що означає "бешкетувати".

Кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля відвідала воркшоп.

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Учасники воркшопу дізнавалися, як працювати з писачком, які кольори варто обирати першими, та як зробити свою писанку унікальною.

Засновниці студії Уляна та Ганна, зазначають, що ідея проведення заходу виникла у відповідь на численні звернення постійних клієнтів.

"Постійні клієнти дуже попросили зробити весною воркшоп по писанкарству і він став шалено популярним. Дуже багато людей і дітей приходять до нас вчитися", — каже одна з засновниць.

За словами організаторів, важливо не лише зберігати традиції, а й давати простір для творчості — саме тому діти мають змогу малювати те, що підказує фантазія.

Під час розпису писанок перші кольори мають бути світлими, а останні — темними. 

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали теплі привітання з Великою суботою. Крім того, сьогодні варто дотримуватися декількох заборон.

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