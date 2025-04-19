У Києві провели весняний воркшоп із розпису писанок для дітей і дорослих

Великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбувся воркшоп для дітей і дорослих по розпису писанок. Він відбувся у студії "Ґалабурда", що означає "бешкетувати".

Кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля відвідала воркшоп.

Реклама

Читайте також:

Воркшоп по розпису писанок

Учасники воркшопу дізнавалися, як працювати з писачком, які кольори варто обирати першими, та як зробити свою писанку унікальною.

Засновниці студії Уляна та Ганна, зазначають, що ідея проведення заходу виникла у відповідь на численні звернення постійних клієнтів.

"Постійні клієнти дуже попросили зробити весною воркшоп по писанкарству і він став шалено популярним. Дуже багато людей і дітей приходять до нас вчитися", — каже одна з засновниць.

За словами організаторів, важливо не лише зберігати традиції, а й давати простір для творчості — саме тому діти мають змогу малювати те, що підказує фантазія.

Під час розпису писанок перші кольори мають бути світлими, а останні — темними.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали теплі привітання з Великою суботою. Крім того, сьогодні варто дотримуватися декількох заборон.

Також ми розповіли про молитви, які варто прочитати 19 квітня на прощення гріхів і подяку Богу.