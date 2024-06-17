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В Киеве отключения света будут еще длиннее — графики на вторник

17 июня 2024 20:10
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики отключения света в Киеве 18 июня будут действовать круглосуточно.
Подземный переход в темноте из-за отключения света. Фото: Pierre Crom
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 18 июня, графики отключения электроснабжения в Киеве и Киевской области будут действовать на протяжении суток. Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии выросло.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго .

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В энергетической компании отмечают, что графики начнут действовать уже с полуночи.

"18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отключений является рост потребления электроэнергии из-за потепления и рабочих дней.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — добавляют энергетики.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на этой неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной . Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также мы сообщали, что в результате российских обстрелов в Украине фиксируется значительный дефицит электроэнергии. В то же время Словакия помогала Украине с этим и предоставила 400 тысяч мегаватт электроэнергии.

Кроме того, в интервью Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что подземных электростанций в Украине не будет из-за высокой цены реализации такого проекта.

отключения света
свет
сфера энергетики
Киев
энергетика
Укрэнерго
Минэнерго

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