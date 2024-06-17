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У Києві відключення світла будуть ще довшими — графіки на вівторок

17 червня 2024 20:10
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графіки відключення світла у Києві 18 червня діятимуть цілодобово — Укренерго
Підземний перехід у темряві через відключення світла. Фото: Pierre Crom
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 18 червня, графіки відключення електропостачання в Києві та Київській області діятимуть протягом усієї доби. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії зросло.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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В енергетичній компанії зазначають, що графіки почнуть діяти вже з опівночі. 

"18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною відключень є зростання споживання електроенергії через потепління та робочі дні.

"Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується", — додають енергетики.

Раніше в Укренерго повідомили, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.

Крім того, в інтерв'ю Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту.

відключення світла
світло
сфера енергетики
Київ
енергетика
Укренерго
Міненерго

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