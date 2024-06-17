Графіки відключення світла у Києві 18 червня діятимуть цілодобово — Укренерго

У Києві відключення світла будуть ще довшими — графіки на вівторок
У вівторок, 18 червня, графіки відключення електропостачання в Києві та Київській області діятимуть протягом усієї доби. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії зросло.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Коли застосовуватимуть графіки відключення світла у Києві та області
В енергетичній компанії зазначають, що графіки почнуть діяти вже з опівночі.
"18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною відключень є зростання споживання електроенергії через потепління та робочі дні.
"Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується", — додають енергетики.
Раніше в Укренерго повідомили, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Також ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.
Крім того, в інтерв'ю Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту.
Читайте Новини.LIVE!