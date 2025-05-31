Кофейня с мини-пигами в Киеве — что известно о проекте

Мини-пиги в кофейне. Фото: instagram.com/piggycafe.kyiv

В Киеве открылась уникальная кофейня с мини-пигами. Посетители могут провести время в компании животных и покормить их.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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Кофейня с мини-пигами

Кофейня с маленькими свинками, которая недавно открылась в Киеве, является первой в Украине. Идею владельцы привезли из Японии, где подобные заведения популярны.

Основатель Денис Давыденко рассказал, что семья вернулась из Франции, чтобы реализовать проект в Украине. Они хотели вдохновить других возвращаться и творить дома.

"Наша семья выезжала в начале войны за границу и мы приняли решение вернуться в Украину. Мы жили два с половиной года во Франции, мы приняли решение вернуться и сделать что-то максимально классное, чтобы это было мотивацией для тех, кто еще за границей и колеблется, что в Украине можно создавать, можно делать", — отметил Давыденко.

Свинки имеют свой распорядок дня, питаются фруктами и специальными травами, а посетителям дарят положительные эмоции.

Напомним, владельцы домашних животных должны заботиться не только о питании и уходе, но и о воспитании и безопасности любимца. Несоблюдение правил содержания предусматривает штраф.

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