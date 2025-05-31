Кавʼярня з мініпігами в Києві — що відомо про проєкт

У Києві відкрилась унікальна кавʼярня з мініпігами — відео
У Києві відкрилась унікальна кавʼярна з мініпігами. Відвідувачі можуть провести час у компанії тварин та погодувати їх.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.
Кавʼярня з мініпігами
Кавʼярня з маленькими свинками, яка нещодавно відкрилась в Києві, є першою в Україні. Ідею власники привезли з Японії, де подібні заклади популярні.
Засновник Денис Давиденко розповів, що сімʼя повернулася із Франції, аби реалізувати проєкт в Україні. Вони хотіли надихнути інших повертатися та творити вдома.
"Наша родина виїжджала на початку війни за кордон і ми прийняли рішення повернутися в Україну. Ми жили два з половиною роки у Франції, ми прийняли рішення повернутися і зробити щось максимально класне, щоб це було мотивацією для тих, хто ще за кордоном і вагається, що в Україні можна створювати, можна робити", — зазначив Давиденко.
Свинки мають свій розпорядок дня, харчуються фруктами та спеціальними травами, а відвідувачам дарують позитивні емоції.
Нагадаємо, власники домашніх тварин мають дбати не лише про харчування й догляд, а й про виховання та безпеку улюбленця. Недотримання правил утримання передбачає штраф.
Раніше консультантка з поведінки тварин Адрієнн Фаррічеллі пояснила, чому кіт "ворочить ніс" перед мискою з їжею.
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