Фотовыставка "Оглушительная тишина" в Киеве — экспозиция посвящена историям украинских военнопленных

Фотовыставка "Оглушительная тишина" в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Анна Сирык

На Михайловской площади в Киеве открылась уличная фотовыставка "Оглушительная тишина". Экспозиция посвящена историям украинских военнопленных и их семей.

Как проходит фотовыставка, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Выставка "Оглушительная тишина"

Выставка организована Amnesty International Ukraine совместно с Национальным музеем Революции Достоинства.

Экспозиция посвящена историям украинских военнопленных и их семей и основывается на масштабном исследовании нарушений прав человека, которые совершает Россия в отношении пленных.

Выставка продлится до 9 июня. Вход свободный.

Выставка на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE / Анна Сирык

Фотовыставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Анна Сирык

Фотовыставка о пленных и их семьях. Фото: Новини.LIVE / Анна Сирык

Мужчина на фотовыставке. Фото: Новини.LIVE / Анна Сирык

Напомним, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными 6 мая. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

Также мы писали, что во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных.