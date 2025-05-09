Фотовыставка "Оглушительная тишина" в Киеве — экспозиция посвящена историям украинских военнопленных

В Киеве открылась выставка о военнопленных — фоторепортаж
На Михайловской площади в Киеве открылась уличная фотовыставка "Оглушительная тишина". Экспозиция посвящена историям украинских военнопленных и их семей.
Как проходит фотовыставка, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Выставка "Оглушительная тишина"
Выставка организована Amnesty International Ukraine совместно с Национальным музеем Революции Достоинства.
Экспозиция посвящена историям украинских военнопленных и их семей и основывается на масштабном исследовании нарушений прав человека, которые совершает Россия в отношении пленных.
Выставка продлится до 9 июня. Вход свободный.
Напомним, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными 6 мая. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.
Также мы писали, что во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных.
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