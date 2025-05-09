Фотовиставка "Оглушлива тиша" у Києві — експозиція присвячена історіям українських військовополонених

Фотовиставка "Оглушлива тиша" у Києві. Фото: Новини.LIVE / Анна Сірик

На Михайлівській площі в Києві відкрилася вулична фотовиставка "Оглушлива тиша". Експозиція присвячена історіям українських військовополонених і їхніх родин.

Як проходить фотовиставка, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Виставка "Оглушлива тиша"

Виставка організована Amnesty International Ukraine спільно з Національним музеєм Революції Гідності.

Експозиція присвячена історіям українських військовополонених і їхніх родин та ґрунтується на масштабному дослідженні порушень прав людини, які чинить Росія щодо полонених.

Виставка триватиме до 9 червня. Вхід вільний.

Виставка на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE / Анна Сірик

Фотовиставка у Києві. Фото: Новини.LIVE / Анна Сірик

Фотовиставка про полонених та їхні родини. Фото: Новини.LIVE / Анна Сірик

Чоловік на фотовиставці. Фото: Новини.LIVE / Анна Сірик

Нагадаємо, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими 6 травня. Додому вдалося повернути 205 захисників України.

Також ми писали, що у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених.