Фотовиставка "Оглушлива тиша" у Києві — експозиція присвячена історіям українських військовополонених

У Києві відкрилася виставка про військовополонених — фоторепортаж
На Михайлівській площі в Києві відкрилася вулична фотовиставка "Оглушлива тиша". Експозиція присвячена історіям українських військовополонених і їхніх родин.
Як проходить фотовиставка, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Виставка "Оглушлива тиша"
Виставка організована Amnesty International Ukraine спільно з Національним музеєм Революції Гідності.
Експозиція присвячена історіям українських військовополонених і їхніх родин та ґрунтується на масштабному дослідженні порушень прав людини, які чинить Росія щодо полонених.
Виставка триватиме до 9 червня. Вхід вільний.
Нагадаємо, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими 6 травня. Додому вдалося повернути 205 захисників України.
Також ми писали, що у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених.
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