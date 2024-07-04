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В Киеве открылась выставка скифского золота из Крыма

4 июля 2024 18:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 4 июля стартовала выставка Скифского золота из Крыма
Скифское золото. Фото: Минкульт
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в Скарбнице Национального музея истории Украины в четверг, 4 июля, стартовала выставка "Скарби Криму. Повернення". На ней представлено более 500 экспонатов скифского золота, которое удалось вернуть из оккупированного Крыма.

Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram.

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"Сегодня состоялось важное событие — стартовала выставка "Скарби Криму. Повернення". Событие, которое удостоверяет: Украина возвращает свое", — говорится в сообщении.

Зеленская подчеркнула, что Россия любит присваивать не только чужие территории, но и чужие ценности, но с сокровищами музеев Крыма ей это не удалось.

"Поэтому радуюсь, что могу пригласить каждого и каждую с завтрашнего дня посмотреть на экспозицию в Скарбнице Национального музея истории Украины", — отметила она.

По словам Первой леди, эта выставка будет работать до окончательного освобождения Крыма, и только тогда артефакты переместят на полуостров.

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Скриншот поста Зеленской

Как известно, 9 июня Верховный суд Нидерландов утвердил решение о возвращении Украине золотых артефактов из Крыма, известных как "скифское золото".

Напомним, 27 ноября прошлого года Скифское золото после десятилетних судов вернулось из Нидерландов в Украину. Новини.LIVE рассказали историю того, как артефакты из Крыма оказались за пределами Украины.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Киев Крым Елена Зеленская Нидерланды выставки скифское золото

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