У Києві 4 липня стартувала виставка Скіфського золота з Криму

Скіфське золото. Фото: Мінкульт

У Києві у Скарбниці Національного музею історії України у четвер, 4 липня, стартувала виставка "Скарби Криму. Повернення". На ній представлені понад 500 експонатів скіфського золота, яке вдалося повернути з окупованого Криму.

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

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"Сьогодні відбулася важлива подія — стартувала виставка "Скарби Криму. Повернення". Подія, що засвідчує: Україна повертає своє", — йдеться у повідомленні.

Зеленська наголосила, що Росія любить привласнювати не лише чужі території, а й чужі цінності, але зі скарбами музеїв Криму їй це не вдалося.

"Тож радію, що можу запросити кожного й кожну відзавтра подивитися на експозицію у Скарбниці Національного музею історії України", — зазначила вона.

За словами Першої леді, ця виставка працюватиме до остаточного звільнення Криму і лише тоді артефакти перемістять на півострів.

Скриншот допису Зеленської

Як відомо, 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото".

Нагадаємо, 27 листопада минулого року Скіфське золото після десятирічних судів повернулося з Нідерландів до України. Новини.LIVE розповіли історію того, як артефакти з Криму опинилися за межами України.

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