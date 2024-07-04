Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відкрилася виставка скіфського золота з Криму arrow

У Києві відкрилася виставка скіфського золота з Криму

4 липня 2024 18:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві 4 липня стартувала виставка Скіфського золота з Криму
Скіфське золото. Фото: Мінкульт
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві у Скарбниці Національного музею історії України у четвер, 4 липня, стартувала виставка "Скарби Криму. Повернення". На ній представлені понад 500 експонатів скіфського золота, яке вдалося повернути з окупованого Криму.

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

Читайте також:

Виставка Скіфського золота в Україні

"Сьогодні відбулася важлива подія — стартувала виставка "Скарби Криму. Повернення". Подія, що засвідчує: Україна повертає своє", — йдеться у повідомленні.

Зеленська наголосила, що Росія любить привласнювати не лише чужі території, а й чужі цінності, але зі скарбами музеїв Криму їй це не вдалося. 

"Тож радію, що можу запросити кожного й кожну відзавтра подивитися на експозицію у Скарбниці Національного музею історії України", — зазначила вона.

За словами Першої леді, ця виставка працюватиме до остаточного звільнення Криму і лише тоді артефакти перемістять на півострів. 

null
Скриншот допису Зеленської

Як відомо, 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото".

Нагадаємо, 27 листопада минулого року Скіфське золото після десятирічних судів повернулося з Нідерландів до України. Новини.LIVE розповіли історію того, як артефакти з Криму опинилися за межами України.

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років. 

Київ Крим Олена Зеленська Нідерланди виставки скіфське золото

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо