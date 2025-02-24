Аллея Героев в Киеве - что известно

Аллея Славы. Фото: Новости.Live

В столице состоялась церемония открытия Аллеи героев — особого места памяти, созданного для чествования военнослужащих, отдавших свою жизнь за Родину. Событие собрало семьи погибших, представителей местной власти и военных.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.Live.

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Для многих присутствующих открытие Аллеи стало глубоко личным событием. Ксения Шиян, жена погибшего воина, отметила, что это пространство является не только местом памяти, но и поддержки:

"Для военных — это память об их побратимах, и они понимают, что они не одни, что их всегда помнят и чтят".

Аллея Героев в Киеве. Фото: Новости.Live

Особенно значимым этот день стал для Валентины, матери погибшего военнослужащего.

"Сын погиб, сегодня ровно 5 месяцев... Но за это время я поняла, что не зря родила такого сына", — поделилась женщина.

Аллея Героев в Киеве. Фото: Новости.Live

Организаторы отметили, что Аллея героев стала не только символом благодарности, но и важной частью сплоченности общества. Это место, куда могут прийти родные и близкие, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Владимир и Елена Зеленские почтили борцов за свободу Украины.

Кроме того, в Украине пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам их семей начисляют специальные выплаты.