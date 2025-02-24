Аллея Героев в Киеве - что известно

В Киеве открыли Аллею героев для чествования военных
В столице состоялась церемония открытия Аллеи героев — особого места памяти, созданного для чествования военнослужащих, отдавших свою жизнь за Родину. Событие собрало семьи погибших, представителей местной власти и военных.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.Live.
Что известно об Аллее героев
Для многих присутствующих открытие Аллеи стало глубоко личным событием. Ксения Шиян, жена погибшего воина, отметила, что это пространство является не только местом памяти, но и поддержки:
"Для военных — это память об их побратимах, и они понимают, что они не одни, что их всегда помнят и чтят".
Особенно значимым этот день стал для Валентины, матери погибшего военнослужащего.
"Сын погиб, сегодня ровно 5 месяцев... Но за это время я поняла, что не зря родила такого сына", — поделилась женщина.
Организаторы отметили, что Аллея героев стала не только символом благодарности, но и важной частью сплоченности общества. Это место, куда могут прийти родные и близкие, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину.
Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Владимир и Елена Зеленские почтили борцов за свободу Украины.
Кроме того, в Украине пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам их семей начисляют специальные выплаты.
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