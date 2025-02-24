Алея Героїв у Києві - що відомо

У Києві відкрили Алею героїв для вшанування військових
У столиці відбулася церемонія відкриття Алеї героїв — особливого місця пам’яті, створеного для вшанування військовослужбовців, які віддали своє життя за Батьківщину. Подія зібрала родини загиблих, представників місцевої влади та військових.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.Live.
Що відомо про Алею героїв
Для багатьох присутніх відкриття Алеї стало глибоко особистою подією. Ксенія Шиян, дружина загиблого воїна, зазначила, що цей простір є не лише місцем пам’яті, а й підтримки:
"Для військових — це пам’ять про їхніх побратимів, і вони розуміють, що вони не самі, що їх завжди пам’ятають і вшановують".
Особливо значущим цей день став для пані Валентини, матері загиблого військовослужбовця.
"Син загинув, сьогодні рівно 5 місяців… Але за цей час я зрозуміла, що не даремно народила такого сина", — поділилася жінка.
Організатори наголосили, що Алея героїв стала не лише символом вдячності, а й важливою частиною згуртованості громади. Це місце, куди можуть прийти рідні та близькі, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.
Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Володимир та Олена Зеленські вшанували борців за свободу України.
Крім того, в Україні постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їхніх сімей нараховують спеціальні виплати.
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