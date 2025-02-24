Алея Героїв у Києві - що відомо

Алея Слави. Фото: Новини.Live

У столиці відбулася церемонія відкриття Алеї героїв — особливого місця пам’яті, створеного для вшанування військовослужбовців, які віддали своє життя за Батьківщину. Подія зібрала родини загиблих, представників місцевої влади та військових.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.Live.

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Для багатьох присутніх відкриття Алеї стало глибоко особистою подією. Ксенія Шиян, дружина загиблого воїна, зазначила, що цей простір є не лише місцем пам’яті, а й підтримки:

"Для військових — це пам’ять про їхніх побратимів, і вони розуміють, що вони не самі, що їх завжди пам’ятають і вшановують".

Алея Героїв у Києві. Фото: Новини.Live

Особливо значущим цей день став для пані Валентини, матері загиблого військовослужбовця.

"Син загинув, сьогодні рівно 5 місяців… Але за цей час я зрозуміла, що не даремно народила такого сина", — поділилася жінка.

Алея Героїв у Києві. Фото: Новини.Live

Організатори наголосили, що Алея героїв стала не лише символом вдячності, а й важливою частиною згуртованості громади. Це місце, куди можуть прийти рідні та близькі, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Володимир та Олена Зеленські вшанували борців за свободу України.

Крім того, в Україні постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їхніх сімей нараховують спеціальні виплати.