В Киеве открыли автошколу для людей с инвалидностью: детали

В Киеве открыли автошколу для людей с инвалидностью Фото: google.com

В столице Украины, Киеве, запустили специальную инклюзивную автошколу. Учебное заведение запустили в пределах проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью" на базе ведомственных учебных заведений.

Об этом сообщается в Министерстве внутренних дел Украины.

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Автошкола для людей с инвалидностью

Это специальный проект МВД, реализуемый в рамках инициативы "Без барьеров".

Главной целью является создание эффективной и комфортной системы адаптации лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами с учетом их возможностей и потребностей.

"К сожалению, ежедневно в Украине увеличивается количество людей с инвалидностью среди гражданских и военных. Представляя проект, мы хотим охватить и тех людей, которые приобрели инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями. Мы намерены в рамках государства создать эффективную систему адаптации лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами, которая предусматривает не только обучение, но и переобучение", — заявила замглавы МВД Екатерина Павличенко.

Кто может учиться в инклюзивных автошколах

"К обучению приглашаются люди с инвалидностью, которые стремятся впервые получить удостоверение на право управления транспортным средством категории В, или нуждающиеся в переобучении. Сейчас в рамках тестового набора теоретическое и практическое обучение в адаптированных автошколах проходят 22 ученика, 1 из них уже получил водительское удостоверение", — говорит представитель МВД.

Уже открыли пять инклюзивных автошкол в таких городах:

Киеве

Каменец-Подольском

Кропивницком

Львове

Днепре

Записаться в одну из пяти автошкол можно на сайте МВД.

Напомним, ранее мы писали, что киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту.