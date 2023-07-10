У Києві відкрили автошколу для людей з інвалідністю: деталі

У Києві відкрили автошколу для людей з інвалідністю. Фото: google.com

У столиці України, Києві, запустили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти.

Про це повідомляється у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Автошкола для людей з інвалідністю

Це спеціальний проєкт МВС, який реалізується у рамках ініціативи "Без бар’єрів".

Зазначається, що головною метою є створення ефективної та комфортної системи адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей та потреб.

"На жаль, щодня в Україні збільшується кількість людей з інвалідністю серед цивільних та військових. Презентуючи проєкт, ми хочемо охопити й тих людей, які набули інвалідності ще до війни та уже давно мають намір стати водіями. Ми маємо на меті у межах держави створити ефективну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами, яка передбачає не лише навчання, а й перенавчання", – заявила заступниця очільника МВС Катерина Павліченко.

Хто може навчатися в інклюзивних автошколах

"До навчання запрошуються люди з інвалідністю, які прагнуть вперше отримати посвідчення на право керування транспортним засобом категорії В, або ж ті, хто потребують перенавчання. Наразі у рамках тестового набору теоретичне та практичне навчання в адаптованих автошколах проходять 22 учні, 1 з них вже отримав посвідчення водія", — каже представниця МВС.

Уже відкрили пʼять інклюзивних автошкіл у таких містах:

Києві

Камʼянці-Подільському

Кропивницькому

Львові

Дніпрі

Записатися в одну з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко розповів, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом.