На Оболони появился мемориал погибшим воинам 3 ОШБр

В Киеве открыли мемориал погибшим воинам 3 ОШБр — фото
Состоялось открытие мемориального комплекса на Оболони, посвященного погибшим бойцам 2 штурмового батальона Третьей штурмовой бригады. Этот мемориал является символом мужества, стойкости и преданности тех, кто защищал Киев и отдал жизнь за Украину.
Об этом заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук сообщил в Telegram-канале в субботу, 8 ноября.
Мемориал как память и долг
Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук сообщил об открытии мемориального комплекса на Оболони, посвященного погибшим воинам 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады. По его словам, этот батальон участвовал в обороне Киева, и именно оттуда началась боевая история подразделения.
Кухарчук рассказал, что родственников было трудно убедить прекратить пересылать деньги на подразделение - люди отдают все возможное, и это трудно принимать. Он призвал направить сумму и энергию в решительное противодействие врагу — "за каждого", как сказал офицер, и поблагодарил тех, кто помог реализовать проект.
"Событие болезненное, но очень нужное. Память о героическом подвиге наших погибших должна служить самым большим общественным примером для украинцев", — отметил Кухарчук.
Кухарчук рассказал, что комплекс состоит из сквера, памятного камня и каскадной террасной стелы с шевронами бригады, батальона, рот и взводов. Он также поблагодарил всех, кто помог реализовать проект, в частности главу Оболонской РГА Кирилла Фесика, бизнесмена Александра Овчаренко, дизайнера Славу Палий и своего бывшего заместителя, а сейчас - заместителя командира 21 полка беспилотных систем "Кракен-1654" Михаила Шейду.
Напомним, что заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о появлении новой, самой опасной угрозы на фронте.
Ранее мы также информировали, что Кухарчук обратил внимание на проблемы с мобилизацией в Украине и отметил необходимость реформирования процедуры.
Читайте Новини.LIVE!