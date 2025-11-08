Видео
Україна
Главная Киев В Киеве открыли мемориал погибшим воинам 3 ОШБр — фото

В Киеве открыли мемориал погибшим воинам 3 ОШБр — фото

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 18:23
обновлено: 18:23
На Оболони появился мемориал погибшим воинам 3 ОШБр
Открытие мемориального комплекса. Фото: Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

Состоялось открытие мемориального комплекса на Оболони, посвященного погибшим бойцам 2 штурмового батальона Третьей штурмовой бригады. Этот мемориал является символом мужества, стойкости и преданности тех, кто защищал Киев и отдал жизнь за Украину.

Об этом заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук сообщил в Telegram-канале в субботу, 8 ноября.

Семьи погибших на открытии мемориала. Фото: Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

Мемориал как память и долг

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук сообщил об открытии мемориального комплекса на Оболони, посвященного погибшим воинам 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады. По его словам, этот батальон участвовал в обороне Киева, и именно оттуда началась боевая история подразделения.

Дмитрий Кухарчук вручает койны родственникам погибших. Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

Кухарчук рассказал, что родственников было трудно убедить прекратить пересылать деньги на подразделение - люди отдают все возможное, и это трудно принимать. Он призвал направить сумму и энергию в решительное противодействие врагу — "за каждого", как сказал офицер, и поблагодарил тех, кто помог реализовать проект.

Сообщение Кухарчука в Telegram. Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

"Событие болезненное, но очень нужное. Память о героическом подвиге наших погибших должна служить самым большим общественным примером для украинцев", — отметил Кухарчук.

Мемориальный комплекс на Оболони. Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

Кухарчук рассказал, что комплекс состоит из сквера, памятного камня и каскадной террасной стелы с шевронами бригады, батальона, рот и взводов. Он также поблагодарил всех, кто помог реализовать проект, в частности главу Оболонской РГА Кирилла Фесика, бизнесмена Александра Овчаренко, дизайнера Славу Палий и своего бывшего заместителя, а сейчас - заместителя командира 21 полка беспилотных систем "Кракен-1654" Михаила Шейду.

Кухарчук выражает соболезнования близким погибших воинов. Telegram-канал "Тот самый Кухарчук"

Напомним, что заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о появлении новой, самой опасной угрозы на фронте.

Ранее мы также информировали, что Кухарчук обратил внимание на проблемы с мобилизацией в Украине и отметил необходимость реформирования процедуры.

Киев мемориал 3 ОШБр Третья штурмова бригада Оболонь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
