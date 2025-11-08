На Оболоні з’явився меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр

У Києві відкрили меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр — фото
Відбулося відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим бійцям 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Цей меморіал є символом мужності, стійкості та відданості тих, хто захищав Київ і віддав життя за Україну.
Про це заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив в Telegram-каналі у суботу, 8 листопада.
Меморіал як пам’ять і обов’язок
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив про відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим воїнам 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади. За його словами, цей батальйон брав участь в обороні Києва, і саме звідти почалася бойова історія підрозділу.
Кухарчук розповів, що родичів було важко переконати припинити пересилати гроші на підрозділ — люди віддають усе можливе, і це важко приймати. Він закликав спрямувати сум і енергію в рішучу протидію ворогу — "за кожного", як сказав офіцер, і подякував тим, хто допоміг реалізувати проєкт.
"Подія болісна, але дуже потрібна. Памʼять про героїчний чин наших загиблих має слугувати найбільшим суспільним прикладом для українців", — зазначив Кухарчук.
Кухарчук розповів, що комплекс складається зі скверу, пам’ятного каменю та каскадної терасної стели з шевронами бригади, батальйону, рот і взводів. Він також подякував усім, хто допоміг реалізувати проєкт, зокрема голові Оболонської РДА Кирилу Фесику, бізнесмену Олександру Овчаренку, дизайнеру Славі Палій і своєму колишньому заступнику, а зараз — заступнику командира 21 полку безпілотних систем "Кракен-1654" Михайлу Шейді.
