На Оболоні з’явився меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр

Відкриття меморіального комплексу. Фото: Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Відбулося відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим бійцям 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Цей меморіал є символом мужності, стійкості та відданості тих, хто захищав Київ і віддав життя за Україну.

Про це заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив в Telegram-каналі у суботу, 8 листопада.

Родини загиблих на відкритті меморіалу. Фото: Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Меморіал як пам’ять і обов’язок

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив про відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим воїнам 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади. За його словами, цей батальйон брав участь в обороні Києва, і саме звідти почалася бойова історія підрозділу.

Дмитро Кухарчук вручає койни родичам загиблих. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Кухарчук розповів, що родичів було важко переконати припинити пересилати гроші на підрозділ — люди віддають усе можливе, і це важко приймати. Він закликав спрямувати сум і енергію в рішучу протидію ворогу — "за кожного", як сказав офіцер, і подякував тим, хто допоміг реалізувати проєкт.

Допис Кухарчука у Telegram. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

"Подія болісна, але дуже потрібна. Памʼять про героїчний чин наших загиблих має слугувати найбільшим суспільним прикладом для українців", — зазначив Кухарчук.

Меморіальний комплекс на Оболоні. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Кухарчук розповів, що комплекс складається зі скверу, пам’ятного каменю та каскадної терасної стели з шевронами бригади, батальйону, рот і взводів. Він також подякував усім, хто допоміг реалізувати проєкт, зокрема голові Оболонської РДА Кирилу Фесику, бізнесмену Олександру Овчаренку, дизайнеру Славі Палій і своєму колишньому заступнику, а зараз — заступнику командира 21 полку безпілотних систем "Кракен-1654" Михайлу Шейді.

Кухарчука виражає співчуття близьким загиблих воїнів. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

