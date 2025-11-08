Відео
У Києві відкрили меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр — фото

Дата публікації: 8 листопада 2025 18:23
Оновлено: 18:23
На Оболоні з’явився меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр
Відкриття меморіального комплексу. Фото: Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Відбулося відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим бійцям 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Цей меморіал є символом мужності, стійкості та відданості тих, хто захищав Київ і віддав життя за Україну.

Про це заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив в Telegram-каналі у суботу, 8 листопада.

Родини загиблих на відкритті меморіалу. Фото: Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Меморіал як пам’ять і обов’язок

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук повідомив про відкриття меморіального комплексу на Оболоні, присвяченого загиблим воїнам 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади. За його словами, цей батальйон брав участь в обороні Києва, і саме звідти почалася бойова історія підрозділу.

На Оболоні з’явився меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр
Дмитро Кухарчук вручає койни родичам загиблих. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Кухарчук розповів, що родичів було важко переконати припинити пересилати гроші на підрозділ — люди віддають усе можливе, і це важко приймати. Він закликав спрямувати сум і енергію в рішучу протидію ворогу — "за кожного", як сказав офіцер, і подякував тим, хто допоміг реалізувати проєкт.

Кухарчук відкрив меморіал загиблим бійцям 3 ОШБр на Оболоні - фото 1
Допис Кухарчука у Telegram. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

"Подія болісна, але дуже потрібна. Памʼять про героїчний чин наших загиблих має слугувати найбільшим суспільним прикладом для українців", — зазначив Кухарчук.

Новий меморіал на честь загиблих штурмовиків відкрили на Оболоні
Меморіальний комплекс на Оболоні. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Кухарчук розповів, що комплекс складається зі скверу, пам’ятного каменю та каскадної терасної стели з шевронами бригади, батальйону, рот і взводів. Він також подякував усім, хто допоміг реалізувати проєкт, зокрема голові Оболонської РДА Кирилу Фесику, бізнесмену Олександру Овчаренку, дизайнеру Славі Палій і своєму колишньому заступнику, а зараз — заступнику командира 21 полку безпілотних систем "Кракен-1654" Михайлу Шейді.

У Києві відкрили меморіал загиблим воїнам 3 ОШБр - фото - фото 5
Кухарчука виражає співчуття близьким загиблих воїнів. Telegram-канал "Той самий Кухарчук"

Нагадаємо, що заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук заявив про появу нової, найнебезпечнішої загрози на фронті.

Раніше ми також інформували, що Кухарчук звернув увагу на проблеми з мобілізацією в Україні та наголосив на необхідності реформування процедури.

