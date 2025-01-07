Где в Киеве можно сдать новогоднюю елку

Елки. Фото: freepik

В столице Украины Киеве стартовала инициатива по сбору новогодних елок, которые после праздников подлежат экологической переработке. В прошлом году только за январь удалось собрать около семь тысяч елок.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире программы День.LIVE во вторник, 7 января.

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Как используют елки

Деревья, попадающие в пункты сбора, измельчают на щепки, которые применяются для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает сохранить влагу почвы летом и защитить корни деревьев от перемерзания зимой.

Важно, чтобы елки приносили без украшений, гирлянд и других декоративных элементов, которые могут помешать переработке.

Ранее мы сообщали, что в Стрые упала главная елка города. Также искусственный интеллект показал, как будет выглядеть главное новогоднее дерево Украины через полвека.