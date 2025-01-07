Де у Києві можна здати новорічну ялинку

Ялинки. Фото: freepik

У столиці України Києві стартувала ініціатива зі збору новорічних ялинок, які після свят підлягають екологічній переробці. Минулого року лише за січень вдалося зібрати близько семи тисяч ялинок.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі програми День.LIVE у вівторок, 7 січня.

Читайте також:

Як використовують ялинки

Дерева, що потрапляють у пункти збору, подрібнюють на тріски, які застосовуються для мульчування лунок молодих дерев. Це допомагає зберегти вологу ґрунту влітку та захистити коріння дерев від перемерзання взимку.

Важливо, щоб ялинки приносили без прикрас, гірлянд та інших декоративних елементів, які можуть завадити переробці.

Раніше ми повідомляли, що у Стрию впала головна ялинка міста. Також штучний інтелект показав, який вигляд матиме головне новорічне дерево України через пів століття.