В Киеве открыли Центр рекрутинга ГУР — кого ищут

В Киеве открыли Центр рекрутинга ГУР — детали от Буданова
В Киеве открыли Центр рекрутинга Главного управления разведки. Ищут людей, которые своим опытом и навыками могут помочь с усилением.
Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram в пятницу, 11 апреля.
Центр рекрутинга ГУР в Киеве
Буданов отметил, что ГУР — это прежде всего высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие. По его словам, в среднем, из сотни кандидатов только один получит право служить.
"Тщательный отбор и ставка на качество — целенаправленная стратегия, которая позволила сформировать элитную военную среду. Результат такого подхода — девять затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов", — отметил Буданов.
Он говорит, что ГУР ищет у кандидатов такие черты:
- способность адаптироваться;
- готовность к риску;
- работы на грани.
В Центре рекрутинга в Киеве кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе.
"Убежден, что благодаря работе Центра будет расти количество желающих приобщиться к службе в Главном управлении разведки — прежде всего, в подразделениях специального назначения", — добавил Буданов.
Напомним, 6 апреля Буданов поздравил участников турнира по Го. Он отметил важность развития стратегического мышления в современном мире.
Ранее руководитель ГУР отметил, что во время войны некоторая информация должна быть закрытой для общества.
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