В Киеве открыли Центр рекрутинга ГУР — кого ищут

Открытие центра рекрутинга ГУР в Киеве. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

В Киеве открыли Центр рекрутинга Главного управления разведки. Ищут людей, которые своим опытом и навыками могут помочь с усилением.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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Центр рекрутинга ГУР в Киеве

Буданов отметил, что ГУР — это прежде всего высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие. По его словам, в среднем, из сотни кандидатов только один получит право служить.

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

"Тщательный отбор и ставка на качество — целенаправленная стратегия, которая позволила сформировать элитную военную среду. Результат такого подхода — девять затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов", — отметил Буданов.

Он говорит, что ГУР ищет у кандидатов такие черты:

способность адаптироваться;

готовность к риску;

работы на грани.

В Центре рекрутинга в Киеве кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе.

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

"Убежден, что благодаря работе Центра будет расти количество желающих приобщиться к службе в Главном управлении разведки — прежде всего, в подразделениях специального назначения", — добавил Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Напомним, 6 апреля Буданов поздравил участников турнира по Го. Он отметил важность развития стратегического мышления в современном мире.

Ранее руководитель ГУР отметил, что во время войны некоторая информация должна быть закрытой для общества.