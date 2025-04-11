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У Києві відкрили Центр рекрутингу ГУР — деталі від Буданова

11 квітня 2025 10:09
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві відкрили Центр рекрутингу ГУР — кого шукають
Відкриття центру рекрутингу ГУР у Києві. Фото: t.me/ChiefUkrDIU
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві відкрили Центр рекрутингу Головного управління розвідки. Шукають людей, які своїм досвідом та навичками можуть допомогти з посиленням.

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов у Telegram у пʼятницю, 11 квітня.

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Центр рекрутингу ГУР у Києві

Буданов наголосив, що ГУР — це насамперед висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці. За його словами, у середньому, із сотні кандидатів лише один отримає право служити. 

Центр рекрутингу ГУР у Києві
Кирило Буданов. Фото: ГУР

"Ретельний добір та ставка на якість — цілеспрямована стратегія, що дозволила сформувати елітне військове середовище. Результат такого підходу — дев’ять затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів", — зазначив Буданов.

Він каже, що ГУР шукає у кандидатів такі риси: 

  • здатність адаптуватись;
  • готовність до ризику;
  • роботи на межі.

У Центрі рекрутингу в Києві кандидати будуть проходить співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби. 

Кирило Буданов
Кирило Буданов. Фото: ГУР

"Переконаний, що завдяки роботі Центру зростатиме кількість охочих долучитися до служби в Головному управлінні розвідки — насамперед, у підрозділах спеціального призначення", — додав Буданов.

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 квітня Буданов привітав учасників турніру з Ґо. Він наголосив на важливості розвитку стратегічного мислення у сучасному світі.

Раніше керівник ГУР зазначив, що під час війни деяка інформація повинна бути закритою для суспільства.

Київ війна Україна Кирило Буданов ГУР Рекрутинг
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