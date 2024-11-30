"Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве — что предлагают и какие цены на развлечения

В Киеве открывают "Зимнюю страну" — какие цены на развлечения
Несмотря на нестабильную ситуацию, киевляне готовятся к новогодним праздникам. "Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве откроется 30 ноября.
Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 30 ноября.
Цены на развлечения в "Зимней стране" в Киеве
Праздничные локации в "Зимней стране" заработают 30 ноября в 10:00. Здесь киевляне и гости города смогут найти разные развлечения.
Цены на главные развлечения:
- каток — 390 грн;
- альпийская горка — спуск 90 грн;
- аттракционы — от 150 грн;
- карусель — от 150 грн.
Для военных и многодетных семей действует скидка. Чтобы ее получить необходимо показать соответствующий документ.
Напомним, в некоторых городах Одесской области уже начали монтировать новогодние елки. Некоторые еще не определились, проводить ли общегородские празднования.
Праздничная елка во Львове в этом году будет высотой 16 метров и 20 лет. Такую зеленую красавицу городу подарила семья.
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