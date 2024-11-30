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В Киеве открывают "Зимнюю страну" — какие цены на развлечения

30 ноября 2024 08:23
Ольга Антоновская - редактор
"Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве — что предлагают и какие цены на развлечения
Люди на катке. Фото: kashtan.news
Ольга Антоновская - редактор

Несмотря на нестабильную ситуацию, киевляне готовятся к новогодним праздникам. "Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве откроется 30 ноября.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 30 ноября.

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Цены на развлечения в "Зимней стране" в Киеве

Праздничные локации в "Зимней стране" заработают 30 ноября в 10:00. Здесь киевляне и гости города смогут найти разные развлечения.

Цены на главные развлечения:

  • каток — 390 грн;
  • альпийская горка — спуск 90 грн;
  • аттракционы — от 150 грн;
  • карусель — от 150 грн.

Для военных и многодетных семей действует скидка. Чтобы ее получить необходимо показать соответствующий документ.

Напомним, в некоторых городах Одесской области уже начали монтировать новогодние елки. Некоторые еще не определились, проводить ли общегородские празднования.

Праздничная елка во Львове в этом году будет высотой 16 метров и 20 лет. Такую зеленую красавицу городу подарила семья.

Киев праздники Новый год ВДНХ развлечения Новый год 2025

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